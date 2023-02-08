Gümüşhane’den 55 saatte 86 araç deprem bölgesine yardım malzemesi götürdü

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, yüzyılın depreminin ardından bölgeye Gümüşhane’den yardım götüren araç sayısının 86’ya ulaştığını belirterek emeği geçen tüm vatandaşlara teşekkür etti.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili ve yaklaşık 13 milyon insanı etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından Gümüşhane merkezinden ilçelerine, köylerinden beldelerine, üniversitesinden ilkokuluna, STK’larından siyasi partilerine, yabancı uyruklu öğrencilerinden liseli gençlerine, yaşlı kadınlardan genç kızlara kadar yardım için topyekün harekete geçti.

Ekmek üretip deprem bölgesine gönderen, araçlarıyla yardımları ücretsiz taşıyan, dualarıyla deprem felaketini yaşayanların yanında olan Gümüşhanelilere teşekkür eden Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, deprem felaketinin ardından Güümüşhane’den deprem bölgesine yardım malzemesi götüren araçların sayısının 86’ya ulaştığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Vali Taşbilek, “Depremler sonrası genel hayatı olumsuz etkileyen şartların ortadan kaldırılması için çalışmalar sürdürülmektedir. Bu kapsamda, afetzede vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için destek çalışmaları yürütülmektedir. Gayretler, Gümüşhane Valiliği AFAD koordinasyonunda kaymakamlıklar, belediyeler, kamu kurum ve kuruluşları, sanayi ve ticaret odaları, meslek kuruluşları ile STK’larımızın iş birliğinde devam etmektedir. Başta Gümüşhanemizin değerli evlatları, değerli hemşehrilerimiz olmak üzere emeği geçen herkese, her kuruma, her organizasyona sonsuz teşekkürlerimizi iletiyor, çok büyük bir felaketin yaşandığı deprem bölgelerindeki kardeşlerimizin ellerinden tutabilmek, sevgimizle, kardeşliğimizle, çabamızla bir nebze de olsa acılarını dindirebilmek için bugüne kadar gösterilen çabanın daha yukarılara taşınabilmesini değerli hemşehrilerimizden, Gümüşhane’nin güzel yürekli insanlarından istirham ediyoruz” diye konuştu.

Depremden etkilenen illerde genel hayatı olumsuz etkileyen şartların giderilmesi ve afetzede vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Gümüşhane’den kamu kurum ve kuruluşlarıyla bazı özel sektör temsilcileriyle birlikte 92 araç, iş makinesi ve 218 personelin görevli olarak gitti.