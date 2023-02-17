Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7, ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için Gümüşhane’deki tüm camilerde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılınacağını açıklamasının ardından Gümüşhane’deki yüzlerce camide Cuma namazının ardından vatandaşlar gıyabi cenaze namazında saf tuttu.

Namaz öncesinde tüm camilerde Kur’an-ı Kerim okunup dua edilirken namazın ardından depremde vefat eden onbinlerce kişi için gıyabi cenaze namazı kılındı.