Gümüşhane’deki tarihi Ayasofya Camii’nin adı değiştirildi

Gümüşhane’de Orta Çağ’da inşa edilen ve 285 yıl önce camiye çevrilen Ayasofya Camii’nin adının değiştirilmesi tepkilere neden oldu. Yeni isim tabelasının caminin tarihi duvarlarına vida ile sabitlendiği görüldü.

Merkeze bağlı Arzular-Kabaköy beldesi sınırlarındaki eski Kabaköy köyünde Orta Çağ’da yapıldığı değerlendirilen ve Hagia Sophia’ya adanan kilise, Trabzon Rum İmparatorluğu döneminde piskoposluk merkezi haline getirildi. 18. yüzyıl başlarına kadar kilise olarak kullanılan yapı, bölgedeki Türk nüfusunun artmasıyla 1737 yılında camiye çevrildi. Osmanlı Padişahı Sultan Abdulaziz tarafından Kabaköy Ayasofya Camii’ne imam ve görevli tayini için verilmiş bir berat bulunan cami, dikdörtgen planlı, 3 nefli, 3 apsisli bir yapıya sahip. İçerisinde devasa sütunların yer aldığı, dış duvarlarında kilise olduğu döneme ait süslemelerin bulunduğu cami 1972 ve 2010 yıllarında iki kez restore edildi. Türkiye’deki 9 Ayasofya camisinden birisi olan ve kapısında tarihi çeşmesi bulunan tarihi yapıyı mahalle sakinleri gözü gibi korurken, 285 yıldır Müslümanlar’ın ibadet ettiği tarihi caminin ismi tarihi duvarlara vida ile sabitlenen tabela ile Gümüşhane Müftülüğü tarafından değiştirildi. Kabaköy Mahallesi Yeni Camii adı verilen tarihi caminin adının değiştirilmesi vatandaşları rahatsız ederken, Arzular-Kabaköy Belediye Başkanı Çetin Rıza Tanış yapılan yanlışlığın düzeltileceğini söyledi.

“Köy halkı Ayasofya değil de niye Yeni Cami diyerek bayağı bir tepki gösterdi”

Caminin isminin değiştirilmesinin köy halkı tarafından tepkiyle karşılandığını söyleyen Gaziler Mahallesi Muhtarı Sabil Yakut, “Burası Ayasofya Camii. Resmi kayıtlarda da zaten var. Müftülük tarafından tüm camilere takıldığı gibi buraya da tabela takıldı. Yalnız bunun yanlış olduğunu, buranın Ayasofya olduğunu, ki zaten biz resmi girişimlerde de bulunduk konuyla alakalı. Belediye başkanımız da bu konuyla ilgili duyarlı olarak çalışmalarını sürdürüyor. Ayasofya Camii olarak tabela tekrar yerine asılacak. Köylü de bu yazıyı burada görünce normal olarak Ayasofya değil de niye Yeni Cami diyerek bayağı bir tepki gösterdi. Konuyla ilgili girişimlerde bulunuldu, resmi yazışmalar yapıldı, inşallah düzelecek. Tabelanın asılması da yanlış oldu, bu şekilde asılması olmadı” dedi.

“Tabelayı kim getirdi, nasıl astı bilemiyoruz”

Caminin tarihinin kayıtlarda yer aldığını ve isminin Ayasofya Camii olarak kalması gerektiğini ifade eden Gaziler Mahallesi sakinlerinden Tekin Ezber, “Kesinlikle yanlış bu. Yeni Cami diye bir şey yok, bunun tarihi belli, kayıtlarda Ayasofya Camii olarak kalması önem arz ediyor. Tarihi bir bina, vakıfların uhdesinde burası. Kesinlikle burada zaten onlardan izinsiz herhangi bir şey yapılamaz. Bunu kim getirdi nasıl astı bilemiyoruz” diye konuştu.

"Kayıtlarda Yeni Cami olarak geçiyor"

Müftülük yetkililerinden alınan bilgiye göre, tarihi caminin ismi kayıtlarda Yeni Cami olarak geçtiği için söz konusu tabela asıldı. Yetkililer, gerekli başvurular neticesinde caminin adının tekrar Ayasofya Camii olarak değiştirilmesi noktasında çalışmaların yapılacağını ifade etti.