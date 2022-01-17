Gümüşhane’de yılın ilk İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

Gümüşhane’de 2022 yılının ilk İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında yapıldı.

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda 2021 yılındaki çalışmalar değerlendirilirken, 2022 yılında yapılacak yatırımlar yerel ve bölgesel kalkınma bakımından masaya yatırıldı, kurumların koordinasyonunu gerektiren konular görüşüldü.

En fazla yatırım Karayollarında

Toplantıda yaptığı konuşmada 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle Gümüşhane’de toplam proje tutarı 8 milyar 648 milyon TL olan 210 proje yürütüldüğünü kaydeden Vali Taşbilek, kuruluşlar bazında en fazla yatırım harcamasının 731 milyon TL ile Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü ve 140 milyon TL ile Devlet Su İşleri 22. Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Vali Taşbilek özellikle Türkiye’nin vizyon projelerinden olan ve geçtiğimiz günlerde ışık görme törenine bizzat şahitlik ettikleri yeni Zigana tüneli başta olmak üzere 2022 yılında da güzel hizmetlerin şehirle buluşmasını temenni ederek bu çalışmalarda katkısı olan herkese teşekkür etti.

Toplantıda daha sonra yatırımcı kurum ve kuruluşların bölge ve il müdürleri sunum eşliğinde 2021 yılında yapılan çalışmalarıyla 2022 yılında planlanan çalışmalar hakkında bilgi aktardı.

Sadak sulaması bu yıl, Bahçecik suyu 2 yıl sonra bitecek

İlk olarak söz alan Devlet Su İşleri (DSİ) 22.Bölge Müdürü Cengiz Han Kılıçaslan, Sadak Barajı sulamasında testlerin bahar aylarıyla birlikte yapılarak hizmete alınacağını, Gümüşhane kent merkezine içme suyu sağlayacak olan Bahçecik Barajının da bittiğini, isale hattı ve arıtma tesisi ihalesinin yapıldığını ve kent merkezine 2 yılda suyu getireceklerini söyledi. Kılıçaslan, kurumunun il genelinde yürüttüğü 18 gölet ve 17 taşkın koruma ile küçük su işleri çalışmaları hakkında bilgiler verdikten sonra özellikle Belediye Başkanlarının sorularını cevaplandırdı.

Kelkit ve Köse Belediye Başkanlarının Köse barajından sulama yapıldığında her iki ilçenin de içme suyunu sağlayan barajla sıkıntıya düşülmesi ve Sadak barajından takviye yapılmasıyla ilgili soru ve taleplerini cevaplandıran Kılıçaslan, barajda 2 milyon 100 bin metreküp su bulunduğunu ve bugün hiç dolmasa bile 200 gün yetecek kadar içme suyu sağlayabileceğini belirterek konuyu takip ettiklerini, barajdaki kaçakla ilgili çalışmaların da yapıldığını söyledi.

Yeni Zigana tüneli 2022 yılı sonunda açılacak

Karayolları 10.Bölge Müdürü Mehmet Aşık ise tamamlandığında dünyanın üçüncü, Avrupa ve Türkiye’nin en uzun karayolu tüneli olacak olan çift tüplü 14,5 kilometre uzunluğundaki yeni Zigana tünelinde ışığın görüldüğünü hatırlatarak, tünelin içindeki yapım işlerinin 2022 yılı sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını belirtti.

“Yeni hastane yolunu birkaç haftaya açacağız”

Bu sırada söz alan Belediye Başkanı Ercan Çimen ise Gümüşhane şehir geçişinin kötü durumda olduğunu belirterek biran evvel yapılmasını istedi. Yeni hastane, adliye ve emniyet binasının yanısıra yeni yapılan yurt nedeniyle Bağlarbaşı Mahallesinde trafiğe özel çalışma yapılması gerektiğini kaydeden Çimen, yeni hastane yolunun birkaç hafta içerisinde ulaşıma açılması için çalışma yapacaklarını belirterek destek istedi.

“Üniversitenin ekonomiye katkısı 500 milyon lirayı geçti”

Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Halil İbrahim Zeybek ise 2008 yılında kurulan Gümüşhane Üniversitesi’nin 160 milyon lira olan bütçesinin bu yıl itibariyle 200 milyon liraya çıkarttığını belirterek, yaklaşık 20 bin öğrencisi ve bin 200 akademik ve idari personeliyle 2021 yılı fiyatlarıyla il ekonomisine katkılarının 500 milyon lirayı aştığını söyledi.

Üniversitenin çok genç bir üniversite olmasına rağmen başarı basamaklarını hızla tırmandığını ifade eden Rektör Zeybek, “Özellikle bölge basınında Doğu Karadeniz bölgesinde KTÜ, RTEÜ ve GRÜ dışında dünya sıralamasında başka üniversite olmadığı haberleri yazıldı. Bu doğru değildir. Biz Gümüşhane basınımızla bu bilgileri paylaştık. 13 yıllık bir üniversite olarak biz yüzde 10’luk dilimdeyiz. Açıklanan raporda 2956’ncı sıradayız. Bizim kamu kurumlarımızdan ve yöneticilerimizden talebimiz, gerçekten üniversite ile ilgili hususlarda Gümüşhane Üniversitesinin şehir ve il için önemini hep hatırlamalarıdır. Bu güne kadar olduğu gibi hazırladığımız projeleri sizlerin destekleriyle gerçekleştirebileceğimize inanıyoruz” dedi.

Toplantı diğer kurum müdürlerinin sunumlarıyla sona erdi.