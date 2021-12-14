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Gümüşhane’de yıkılacak cami ile ilgili taraflar uzlaştı

Gümüşhane Belediyesi’nin şirketi tarafından İnönü Mahallesinde yapımına başlanan 729 konutluk proje için yıkılması planlanan Yeni Cami için taraflar uzlaştı.

GÜMÜŞHANE 14.12.2021, 17:00
Gümüşhane’de yıkılacak cami ile ilgili taraflar uzlaştı

Gümüşhane Belediyesi’nin şirketi tarafından İnönü Mahallesinde yapımına başlanan 729 konutluk proje için yıkılması planlanan Yeni Cami için taraflar uzlaştı.

Yeni Cami başka bir bölgeye yapılacak, cami tamamlanana kadar mahalle sakinlerine hizmet vermeye devam edecek, yeni caminin yapımının ardından eski cami yıkılacak.

İnönü Mahallesi Mordut mevkiinde hayata geçirilen 729 konut ve 110 işyeri içeren projede yıkılması planlanan cami için Yeni Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği yöneticileri ve vatandaşlar imza toplayarak taleplerini dile getirmiş ve konuyu mahkemeye taşımıştı.

Tedbir talepli müdahalenin meni davası açılmasının ardından değerlendirme yapmak üzere mahkeme ve bilirkişi heyeti bölgede keşif yaptı.

Yapılan keşif esnasında Belediye Başkanı Ercan Çimen ve mahalle sakinleri bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Dernek yöneticileri ve Belediye ile gerçekleşen görüşmelerin ardından taraflar anlaştı.

Buna göre İnönü Mahallesi’nde bulunan Yeni Cami, Gümüşhane Belediyesi tarafından başka bir bölgeye yapılacak cami ibadete açılana kadar vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek, yapılacak yeni caminin tesliminin ardından da yıkımına başlanacak.

“Daha büyük bir cami yapacağız ve ardından da bu camiyi yıkacağız”

Mevcut Yeni Cami’nin başka bir bölgede inşasına başlanacak caminin tamamlanmasının ardından yıkılacağını dile getiren Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen “Bu cami İnönü Mahallesinde bulunuyor. Yer olarak çok güzel bir yer. Buradaki Yeni Cami ve 50 bin metrekarelik bir kentsel dönüşüm alanı var. Bu bizim belediyemizin şirketine ait bir alan, buraya şirket tarafından 729 konut 110 tane de iş yeri olacak bir proje yapılıyor. Bu şehrimizin en büyük mahallesi olacak. Buradaki dernek başkanımıza, burada yaşayan halkımızla beraber birkaç defa daha bir araya geldik. Bizim amacımız şu, bu cami yıkılmadan yeni bir cami yapmak. Bu konudaki çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Yeni cami yapılacak ve bu camiyi yıkacağız. Fiziki olarak bu cami şu anda imar yolu üzerinde bulunuyor. Eski dönemlerde imkansızlıklarla yapılmış. Bize yakışır şekilde güzel ve daha büyük bir cami yapacağız ve ardından da bu camiyi yıkacağız. Bu noktada da taraflar olarak konuştuk anlaştık. Bunu bir sözleşme, bir tutanak haline getirip bitireceğiz” dedi.

Yeni Camii Dernek Başkanı Musa Kullukçu da Belediye Başkanı Ercan Çimen ile anlaştıklarını söyleyerek, “Biz caminin yıkımı konusunda başkanımızla anlaştık. Bahar ayında yeni caminin yapımına başlanacak. Cami ibadete açıldığı zaman burayı teslim edeceğiz. Onun yaptığı projelerin hiçbirine karşı değiliz” diye konuştu.

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