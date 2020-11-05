Gümüşhane’de trafik kazası: 1 ölü
SABAHA KARŞI TRABZON’A GÖTÜRDÜĞÜ YOLCUSUNU BIRAKIP GERİ DÖNEN TAKSİCİ YASİN ÖNAL, KÜRTÜN KAVŞAĞINDA BARİYERLERE ÇARPARAK HAYATINI KAYBETTİ.
Gümüşhane’den Trabzon’a götürdüğü yolcusunu bırakıp geri dönen taksici sabaha karşı Kürtün kavşağında bariyerlere çarparak hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde uzun yıllardan beri taksicilik yapan 60 yaşındaki Yasin Önal, 29 T 0260 plakalı otomobiliyle Trabzon’a yolcu götürdükten sonra sabaha karşı dönüş yoluna geçti.
Trabzon-Gümüşhane karayolunun Torul ilçesine bağlı Köstere köyü Hac mevkiindeki Kürtün kavşağında henüz bilinmeyen bir nedenle aracının kontrolünü kaybederek yol kenarındaki beton bariyerlere çarpan Önal ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Torul Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Önal, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|7
|17
|2. Alanyaspor
|6
|16
|3. Galatasaray
|7
|13
|4. Karagümrük
|7
|11
|5. Rizespor
|7
|11
|6. Kasımpaşa
|7
|11
|7. Başakşehir
|7
|10
|8. Beşiktaş
|6
|10
|9. Gaziantep FK
|7
|8
|10. Sivasspor
|6
|8
|11. Antalyaspor
|7
|8
|12. Hatayspor
|5
|8
|13. Malatyaspor
|7
|8
|14. Göztepe
|6
|7
|15. Erzurumspor
|6
|7
|16. Konyaspor
|6
|6
|17. Kayserispor
|6
|6
|18. Gençlerbirliği
|6
|5
|19. Trabzonspor
|7
|5
|20. Denizlispor
|6
|5
|21. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Adana Demirspor
|8
|15
|4. Samsunspor
|8
|15
|5. Ankara Keçiörengücü
|8
|14
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Adanaspor
|8
|12
|8. Akhisar Bld.Spor
|8
|12
|9. Giresunspor
|7
|11
|10. Altay
|6
|10
|11. Bursaspor
|8
|10
|12. Balıkesirspor
|8
|10
|13. Ümraniye
|8
|8
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|8
|3
|18. Eskişehirspor
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|16
|2. Tottenham
|7
|14
|3. Everton
|7
|13
|4. Southampton
|7
|13
|5. Wolverhampton
|7
|13
|6. Chelsea
|7
|12
|7. Aston Villa
|6
|12
|8. Leicester City
|6
|12
|9. Arsenal
|7
|12
|10. Man City
|6
|11
|11. Newcastle
|7
|11
|12. Leeds United
|6
|10
|13. Crystal Palace
|7
|10
|14. West Ham
|7
|8
|15. M. United
|6
|7
|16. Brighton
|7
|5
|17. Fulham
|7
|4
|18. West Bromwich
|7
|3
|19. Sheffield United
|7
|1
|20. Burnley
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|8
|17
|2. Real Madrid
|7
|16
|3. Atletico Madrid
|6
|14
|4. Cádiz
|8
|14
|5. Granada
|7
|14
|6. Villarreal
|7
|12
|7. Real Betis
|8
|12
|8. Getafe
|7
|11
|9. Osasuna
|7
|10
|10. Elche
|6
|10
|11. Athletic Bilbao
|7
|9
|12. Barcelona
|6
|8
|13. Valencia
|8
|8
|14. Deportivo Alaves
|8
|8
|15. Eibar
|8
|8
|16. Sevilla
|6
|7
|17. Celta de Vigo
|8
|6
|18. Levante
|7
|5
|19. Huesca
|8
|5
|20. Real Valladolid
|7
|3