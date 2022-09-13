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Gümüşhane’de tomruk deposunda yangın
Gümüşhane’nin Torul ilçesinde atölye yanındaki kuru otların yakılması sonucu 60 tomruk alev aldı. Kısa sürede söndürülen yangında maddi hasar oluştu.
GÜMÜŞHANE 13.09.2022, 11:11
Gümüşhane’nin Torul ilçesinde atölye yanındaki kuru otların yakılması sonucu 60 tomruk alev aldı. Kısa sürede söndürülen yangında maddi hasar oluştu.
Edinilen bilgiye göre, ilçenin Çamlıca Mahallesi Kuru Dere mevkiinde bulunan bir atölyede kullanılan tomrukların depolandığı yerin yanındaki boş alandaki kuru otlar yakılınca alevler kısa sürede tomruklara ulaştı.
Atölyenin yaklaşık yüz metre yakınında gerçekleşen yangında kısa sürede alevler tomrukları sararken ihbar üzerine olay yerine gelen İtfaiye ekiplerinin zamanında yaptıkları müdahaleyle ahşap atölyesine ulaşmadan yangın söndürüldü. Yangında yaklaşık 60 tomruk kısmen yandı.
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