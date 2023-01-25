Gümüşhane’de tarihi eser operasyonu

Gümüşhane’nin Şiran ilçesinde bir şahsın evinde yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen tablet, çömlek ve arama dedektörü ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Şiran ilçesi Telme köyünde ikamet eden M.D.T isimli şahsın evinde tarihi eser bulunduğu bilgisini alan ekipler Şiran Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla şüphelinin evinde arama yaptı.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan adli arama neticesinde 1 adet dikdörtgen şeklinde beyaz tablet üzerine kazınmış harita, 1 adet yuvarlak şeklinde beyaz tablet üzerine kazınmış harita, 1 adet çömleğe ait kapak içerisinde sabitlenmiş haritaya benzer şekiller olan beyaz tablet, 1 adet çömlek, 2 adet metal arama dedektörü ve 1 adet alan tarama olarak tabir edilen dedektör ele geçirilerek el konuldu.

Şüpheli M.D.T ise Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.