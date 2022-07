Gümüşhane’de şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek programı düzenlendi

Gümüşhane Valiliği ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde şehit aileleri, gaziler ve yakınları onuruna yemek programı düzenlendi.

Gümüşhane’de 15 Temmuz Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Gümüşhane Valiliği ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ortaklığında, şehit aileleri, gaziler ve yakınlarına yemek programı düzenlendi. Sema Doğan Yaşam Alanı’nda gerçekleştirilen program, Kuran-ı Kerim Tilaveti ile başladı. Daha sonra yapılan protokol konuşmalarının ardından yemeğe geçildi.

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti sizin emrinize amadedir”

Devletin şehit ve gazi yakınlarının her zaman emrine amade olduğunu dile getiren Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, “O gece canı pahasına, demokrasisine, milli iradeye, meclisine, parlamentosuna sahip çıkan aziz milletimizin yapmış olduğu mücadele sayesinde bugün burada mutluluk, birlik ve beraberlik içerisinde vatanımızın kalkınmasına, ülkemizin bekasına hep birlikte hizmet etmeye devam ediyoruz. Buradaki tüm şehit ailelerimize, gazilerimize ve yakınlarına seslenmek istiyorum hem 15 Temmuz vesilesi ile rahmeti rahmana kavuşan şehitlerimizin ailelerine, buradaki gazilerimize hem de milletimizin birliği ve bekası uğruna dünden bugüne can veren aziz şehitlerimizin ailelerine, kahraman gazilerimize seslenmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sizin emrinize amadedir. Hepiniz Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve bizim başımızın tacısınız. Her daim emrinizdeyiz. Her ne olursa olsun bir evladınız, bir kardeşiniz olarak sizlerle beraberiz. Kapımız, gönlümüz her zaman sizlere açıktır” dedi.

“Unutmadık, unutturmayacağız”

15 Temmuz Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında il dışında bulunan şehit ve gazi yakınlarının Gümüşhane’ye davet edildiğini söyleyen Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, “Bizler yaşamımız boyunca unutmadık, unutturmayacağız. 15 Temmuz 2016 hain FETÖ darbe girişiminin 6’ncı yıl dönümüz. Bu münasebetle inşallah bizler de Gümüşhane’de ilk defa Gümüşhane Belediyesi olarak, Şehitler ve Gaziler Anıtı’nın açılışını yapacağız. Bu sene farklı bir uygulama yaptık, İstanbul’da Ankara’da il dışında olan şehit yakınlarımızı buraya davet ettik. Gazilerimizi buraya davet ettik, inşallah onları hem anıtın açılışında hem de programda anılarını ve hatıralarını dinleyeceğiz” diye konuştu.

Programa, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek ile eşi Sibel Taşbilek, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Hacı Osman Akgül, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, AK Parti Eski Milletvekili Kemalettin Aydın, AK Parti Eski Milletvekili Sabri Varan, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Baro Başkanı Metin Aslan, İl Emniyet Müdürü Celal Taşci, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Gökcek, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Zekai İnan, şehit aileleri, gaziler ve yakınları katıldı.