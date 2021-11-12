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Gümüşhane’de patates hasadı tarla günü düzenlendi

Gümüşhane’de en fazla üretilen ürünlerin arasında yer alan patatesin hasat döneminde son günler yaşanıyor. Gümüşhane merkez, ilçe ve köylerinde hasadına başlanan patateste rekoltenin bu yıl 38 bin ton olması bekleniyor.

GÜMÜŞHANE 12.11.2021, 23:17
Gümüşhane’de patates hasadı tarla günü düzenlendi

Gümüşhane’de en fazla üretilen ürünlerin arasında yer alan patatesin hasat döneminde son günler yaşanıyor. Gümüşhane merkez, ilçe ve köylerinde hasadına başlanan patateste rekoltenin bu yıl 38 bin ton olması bekleniyor.

Köse ilçesine bağlı Oylumdere köyünde 400 dönüm alanda patates üreticisi Erkan Baştürk’ün ekim yaptığı tarlada gerçekleştirilen “Patates Hasadı Tarla Günü” programına Köse Kaymakamı Ahmet Kavanoz, Tarım ve Orman İl Müdürü Edip Birşen, İlçe Jandarma Komutanı Adem Aydan, İlçe Emniyet Amiri Baki Yılmaz, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Veysel Soydaş ve çiftçiler katıldı.

Gümüşhane’nin münbit topraklarında bin 600 rakamlı bu alanda Kasım ayı itibarı ile patates hasadının devam ettiğini belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Edip Birşen, “Daha önce sulanmayan bu topraklarda buğday ve arpa yetiştiriciliği yapılırken Bakanlığımızın yapmış olduğu sulama amaçlı göletlerde geçen yıl suyun verilmesi ile beraber kuru tarımdan sulu tarıma geçilmiştir. Daha önce buğday ve arpa yetiştirilirken şimdi ilimizde daha çok patates, şeker pancarı, ay çiçeği, yem bitkileri yetiştiriciliği hızla artmaya devam etmektedir. Göletlerimiz hızlı bir şekilde suyu toprakla buluşturdukça hem farklı ürün desenleri oluşmakta hemde çiftçilerimizin geliri artmaktadır. Üretimin her aşamasında toprak hazırlığından tohum ekimine gübrelemeye, çapalamaya, sulama ve hasada kadar çiftçimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Bu vesile ile bugün burada yapmış olduğumuz çalışmalarda patateste yaklaşık dönümüne 5 ton verim elde etmiş bulunmaktayız. Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli’nin talimatları ile işimiz saha, gücümüz saha sloganıyla her daim çiftçimizin yanında olmaya devam ediyoruz” dedi.

Patates üreticisi Erkan Baştürk ise patates tarımı için Niğde’den Gümüşhane’ye geldiğini belirterek, “Köse İlçesi Oylumdere köyünde şuan patates tarımı yapıyorum. Yaklaşık burada 400 dönümlük alanda üretim yapıyorum. Bu yıl kuraklık olmasına rağmen çok güzel verim elde ettik. Dönümünden 5 tona yakın verim elde ettik. Yaklaşık 2 bin tonun üzerinde bir üretimimiz oldu. Bölge patates üretimi yapmaya çok uygun. Ürettiğimiz patatesler çok kaliteli. Buradaki elde ettiğimiz verimden ve yaptığımız modern kaliteli üretimden çok memnunuz. İl ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğündeki Ziraat Mühendislerimiz üretimin her aşamasında sahada bizlere teknik destek vererek, bizleri her konuda bilgilendirdiler. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Tarım ve Orman Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Allah devletimize milletimize zeval vermesin” ifadelerini kullandı.

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