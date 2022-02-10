Gümüşhane’de okullara kar tatili

Gümüşhane’de dün akşam saatlerinde başlayan etkili kar yağışı nedeniyle Merkez, Kelkit, Şiran, ve Köse ilçelerindeki tüm okullar 10 Şubat Perşembe günü bir süreyle tatil edildi.

Gümüşhane Valiliğinden yapılan duyuruda il genelinde yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım gibi olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirildiğinden Merkez, Kelkit, Şiran, Köse ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin 10 Şubat Perşembe günü bir gün süre ile tatil edildiği kaydedildi.

Duyuruda ayrıca bahse konu günde engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı kaydedildi, yoğun buzlanmadan dolayı trafiğe çıkacak vatandaşların da dikkatli olmaları istendi.