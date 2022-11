Gümüşhane’de Öğretmenler Günü kutlandı

Gümüşhane’de 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen bir dizi programla kutlandı.

Kutlama programı Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın ve bir grup öğretmenin Atatürk Anıtına çelenk sunması ve ardından Vali Kamuran Taşbilek’i makamında ziyaret ederek günün anısına buket takdim etmesiyle başladı.

Kutlama programı kapsamında salon programı ise Gümüşhane Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. TOBB kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından hazırlanan program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in mesajının okunmasıyla başladı.

En kıdemli öğretmen olarak etkinliğe katılan Hasan Taş ve mesleğe yeni başlayan öğretmenlerden Ayten Sönmez’e eşi Sibel Taşbilek’le buket takdim eden Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, burada yaptığı konuşmada dünyanın her yerinde değerli olan öğretmenliğin Türk toplumunda çok daha kutsal ve değerli bir meslek olduğunu söyledi.

“Hepimizin üzerinde emeği olan öğretmenlerimizin hakkını ödeyemeyiz”

Allah’ın yarattığı her insanı, onların gelişimini, maddi manevi yetişmesini sağlayan en değerli varlığın öğretmenler olduğunu vurgulayan Vali Taşbilek, “Emeğiniz ödenemez. Toplumumuzun ve milletimizin, vatanımızın, birliği ve beraberliği noktasında yaptığınız çabalar her türlü takdirin üzerindedir. Hakkınızın ödenemeyeceğini çok iyi biliyoruz. Hepimizin üzerinde emeği olan emekli öğretmenlerimizi de saygıyla, hürmetle anmak istiyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milletimizin aydınlanma davasına hizmet ederken şehit olan bütün öğretmenlerimizi, Necmettin öğretmenimizin şahsında Aybüke kızımız ve birkaç gün önce hunharca bir saldırıda şehit olan Ayşenur öğretmenimizin şahsında bütün şehit öğretmenlerimize rahmet diliyorum. Şu an hayatta olan, hizmet eden bütün öğretmenlerimize de en kalbi saygılarımı, minnetlerimi, şükranlarımı iletmek istiyorum” dedi.

“Şiarımız kalbe dokunma ve zihinlere girme temel inancımızdır”

Günün anlam ve önemiyle ilgili konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın da 1981 yılından bugüne Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün millet mektepleri başöğretmenliğini kabul ettiği tarih olan 24 Kasım’ın Öğretmenler Günü olarak kutlandığını hatırlatarak insanoğlunun var olduğu günden beri onun eğitimi de en az fiziksel varlığı kadar önemli ve değerli kabul edildiğini ve tüm bunlar için bir terbiyeciye, eğiticiye, öğreticiye yani öğretmene muhtaç olduğunu söyledi.

İnsanın öğretmen sayesinde ahlakı, maneviyatı, bilgiyi, beceriyi, medeniyeti öğrenebileceğinin altını çizen Yalçın, “Kültürün ve medeniyetin temelini eğitim öğretim oluşturur ve onun yapıcısı da öğretmendir. Kültür ve medeniyet seviyesini yükseltmiş milletlerin en temel ölçüsü öğretmen ve eğitime verdiği değer ile anlaşılmaktadır. Yarınların daha aydınlık olması, muasır medeniyetin üstüne çıkma hızımız eğitime ve öğretmene verdiğimiz değer oranında olacaktır. Bunu başarmak için fedakârca çalışan öğretmenlerimize saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Bir öğretmen olarak gönül kapısını açmadan başka kapıları açmanın mümkün olmayacağını bildiğimizden, şiarımız kalbe dokunma ve zihinlere girme temel inancımızdır” diye konuştu.

Programda daha sonra en kıdemli öğretmenler adına Hasan Taş, mesleğe yeni başlayan öğretmenler adına Ayten Sönmez birer konuşma yaptı. En kıdemli ve göreve yeni başlayan öğretmenlere buket takdiminin ardından şiir ve şarkılar seslendirildi.

Emekli öğretmen Kenan Telli’nin Öğretmenler Günü şiirini seslendirmesi ve TOBB Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin hazırladığı "Senden başlar herşey" adlı oratoryo gösterisinin ardından program hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.