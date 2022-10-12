Gümüşhane’de Meme kanserine farkındalık oluşturmak için yürüdüler

Gümüşhane’de 1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı etkinlikleri çerçevesinde yürüyüş düzenlendi.

Kentte, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2004 yılından bu yana meme kanserinde erken teşhisinin önemi ve meme kanseri farkındalığının vurgulanması amacıyla ilan edilen 01-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı çerçevesinde yürüyüş düzenlendi. Gümüşhane Belediyesi önünden başlayıp Gümüşhane Gençlik Merkezi önünde sona eren yürüyüşte katılımcılar taşıdıkları pankartlarla meme kanserinde erken tanının hayat kurtarıcı olduğunun önemine dikkat çektiler.

İl Sağlık Müdürlüğü, Gümüşhane Üniversitesi, Onkoloji Hemşireliği Derneği ve Türk Kadınlar Birliği’nin ortaklaşa hazırladığı yürüyüşe katılanların yakalarına pembe kurdeleler takıldı ve konuyla ilgili el kitapçığı dağıtıldı. Meme kanserinde risk faktörleri, belirtiler, teşhis, tedavi ve korunma yöntemleri konularında kadınlara bilinç kazandırılmasının amaçlandığı yürüyüşün sonunda Halk Sağlığı Uzmanı Dr. İrem Dilaver tarafından basın metni okundu. Basın metninde meme kanserinin Türkiye için önemli bir halk sağlığı sorunu olduğu ve erken teşhisin önemi vurgulandı.

Yürüyüşe, Gümüşhane İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Cemalettin Atalay, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Alptekin Giresunlu, Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Pınar Hayaloğlu, Halk Sağlığı Uzmanı Dr. İrem Dilaver, İl Sağlık Müdürlüğü personelleri, Gümüşhane Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencileri katıldı. Etkinlik toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.