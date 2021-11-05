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Gümüşhane’de kış tedbirleri ele alındı

Gümüşhane’de Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında 2021-2022 kış dönemi için alınacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantı düzenlendi.

GÜMÜŞHANE 05.11.2021, 18:12
Gümüşhane’de kış tedbirleri ele alındı

Gümüşhane’de Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında 2021-2022 kış dönemi için alınacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantı düzenlendi.

Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen ve Vali Yardımcısı Gürkan Karaman, İl Emniyet Müdürü Celal Taşci, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Gökcek, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetçi, İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici ve ilgili diğer kurum müdürlerinin katıldığı toplantıda ilk olarak 2009 yılında Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana dağında gerçekleşen çığ felaketinde hayatını kaybeden 10 dağcı için hazırlanan video izletildi.

AFAD yetkilileri tarafından ülkede, bölgede ve Gümüşhane’de yaşanan çığ felaketleri anlatılarak bu noktada alınacak tedbirler hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Toplantıda konuşan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, kış denilince akla kar geldiğini belirterek, “Kar şuandaki yaşam koşulları açısından ulaşımda tıkanmaların, zorlukların ve mahsur kalmaların ortaya çıkmasına sebep olabiliyor. Kar ile mücadelede mahsur kalan insanların hayatta kalmalarını temin edici tedbirler ve çalışmalar çok önemli. Bu bağlamda İçişleri Bakanlığımızdan gelen son genelge kapsamında bu toplantıyı gerçekleştirerek sorumlu kurumların birbirleri ile iş birliği içerisinde neler yapılması gerektiği nasıl hareket etmeleri gerektiği konuşacağız” dedi.

Alınması gereken en önemli tedbirlerin yollarda olduğunu vurgulayan Vali Taşbilek, “Açılması öncelik arz eden yollar için hangi kurum ilgilenecek ise sorumluluk ağı gözetmeksizin ivedilikle en yakın kurum müdahale edecek. Meteorolojik uyarılar gelmeye başladığı andan itibaren koordinasyondan sorumlu Vali Yardımcımızın ve benim telefonlarımız her daim açık olacak ve toplumu bilgilendirici çalışmaları anında sağlayabilmek için kış dönemi afet koordinasyon merkezimizi anında toplayıp çalışmalarımızı yürüterek gerektiğinde acil olarak toplanacağız. Olası bir acil durumda Vali Yardımcımızın başkanlığında koordinasyon merkezimizin çalışmalarını takip ediyor olacağız” diye konuştu.

Emniyet ve jandarma birimlerinin şimdiden zincirsiz ve takozsuz yola çıkma ile ilgili duyurular ve bilinçlendirme çalışmalarını yaparak halkı bilgilendirmesini isteyen Vali Taşbilek, “Kış döneminin ilerleyen aşamalarında kapanma ihtimali çok yüksek olan yolları vatandaşımızın mahsur kalmaması için giriş ve çıkışları kapatacağız. Bu sene öğrencilerimizin birçoğu taşımalı eğitim ile okullarına geliyor. Bu coğrafyaların ciddi sıkıntıları var. Bütün okullar ile ciddi bir ağ kurulacak. Sıkıntı yaşayan yerler ile ilgili en geç akşam saatlerinde haberimiz olacak” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında kış boyunca sokak hayvanları ve yaban hayatı için özel bir çalışma yapılacağını dile getiren Vali Taşbilek, “İl merkezi ve ilçelerde yardımlaşma vakıfları ve Belediyelerin kış dönemi ekonomik zorluklarla, sığınma problemi yaşayan insanlarla ekstra ulaşamadığımız veya mağduriyet yaşayan vatandaşlara yardımda bulunacaktır. Sokak hayvanlarının kış döneminde mağduriyet yaşamaması için beslenme ihtiyacı yada her türlü malzeme tedariki sağlayıp bir sistem ve ekipler kuracağız. Varsa gönüllü kuruluşları devreye sokarak, ayrıca offroadculara hafta sonları malzeme desteği sağlayarak yabani ve sokak hayvanlarının emniyetini gözeterek belediyeyi de işin içerisine sokup bir sistem oluşturup mağduriyet yaşamalarını önleyeceğiz. Çetin kış şartlarının yaşandığı yerlerde bize merhamet edilmesini istiyorsak bizde onlara merhamet göstermek zorunluluğundayız” şeklinde konuştu.

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