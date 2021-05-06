Gümüşhane’de kaza: 1 ölü

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde traktörden düşen kadın aynı traktörün çektiği su tankerinin ezmesi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kelkit ilçe merkezi Büyükcami Mahallesi, Yazılar bölgesindeki bahçeye su götüren Kenan Sezen yönetimindeki 29 AY 377 plakalı traktörde bulunan tarım işçisi Yazgülü Zengin (46) dengesini kaybederek araçtan aşağıya düştü ve üzerinden traktöre bağlı olan su tankı geçti.Sürücü Sezen’in Zengin’in düştüğünü ve üzerinden geçtiğini fark etmesi ve ekiplere haber vermesinin ardından olay yerine gelen 112 Acil Servis görevlileri kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ilçeye bağlı Sütveren köyünden olduğu öğrenilen Yazgülü Zengin’in cansız bedeni Kelkit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.