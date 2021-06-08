banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Biontech aşısı, aile hekimliklerinde de yapılabilecek
Biontech aşısı, aile hekimliklerinde de yapılabilecek
Her açıdan fark yaratmak, işte böyle bir şey!
Her açıdan fark yaratmak, işte böyle bir şey!
Adalet Bakanlığı'ndan Ceren Özdemir açıklaması
Adalet Bakanlığı'ndan Ceren Özdemir açıklaması
Twitch çöktü: Yayınlara erişim sağlanamıyor
Twitch çöktü: Yayınlara erişim sağlanamıyor
banner486

Gümüşhane’de kaybolan şahıs aranıyor

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesin dün sabahtan beri kendisinden haber alınamayan Hacı Burhan Meral için arama çalışması başlatıldı.

GÜMÜŞHANE 08.06.2021, 15:58
Gümüşhane’de kaybolan şahıs aranıyor

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesin dün sabahtan beri kendisinden haber alınamayan Hacı Burhan Meral için arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Üçtaş köyünün İmat Kıran Mahallesinde yaşayan 36 yaşındaki Hacı Burhan Meral, dün sabah saatlerinde kahvaltısını yaptıktan sonra “Yaylaya gidiyorum” diyerek evden ayrıldı.

Akşama kadar geri dönmeyen ve kendisinden haber alamayan yakınları Meral’in yaylaya gitmediğini de öğrenince Jandarma ekiplerine bilgi verdi.

İhbar üzerine harekete geçen Jandarma ekipleri İl Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ve köylülerin yardımıyla arazide arama çalışması başlattı.

Zihinsel engelli olduğu öğrenilen Meral’in bulunması için ekiplerin iz takip köpeği ve drone yardımıyla sürdürdüğü arama çalışmasının devam ettiği öğrenildi.

Meral’in Doğankent istikametinde görüldüğü ihbarı üzerine bu bölgeye de ekipler sevk edilirken, şahsı görenlerin 0 456 213 01 22 numaralı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve 156 Jandarma ihbar hattına bilgi vermeleri istendi.
Yorumlar (0)
banner422
23°
açık