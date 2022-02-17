banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Spor Toto Süper Lig’de 26. hafta heyecanı
Spor Toto Süper Lig’de 26. hafta heyecanı
Dolar ve Euro güne nasıl başladı?
Dolar ve Euro güne nasıl başladı?
Bugün hava nasıl olacak? 17 Şubat 2022
Bugün hava nasıl olacak? 17 Şubat 2022
Anayasa Mahkemesi'nden Sedef Kabaş'ın tahliye talebine ret
Anayasa Mahkemesi'nden Sedef Kabaş'ın tahliye talebine ret

Gümüşhane’de Karadeniz Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Ağı Projesi Zirve Etkinliği gerçekleştirildi

Gümüşhane’de Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında Karadeniz Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Ağı Projesi Zirve Etkinliği gerçekleştirildi.

GÜMÜŞHANE 17.02.2022, 14:15
Gümüşhane’de Karadeniz Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Ağı Projesi Zirve Etkinliği gerçekleştirildi

Gümüşhane’de Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında Karadeniz Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Ağı Projesi Zirve Etkinliği gerçekleştirildi.

Gümüşhane’de bir otelde gerçekleştirilen zirveye Türkiye, Gürcistan ve Romanya’dan proje ortakları katıldı.

Programın açılışında konuşan Vali Yardımcısı Mustafa Pala, “Coğrafi işaretli ürünler dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de hızlı bir gelişme gösteren, yapısal olarak da doğal dengenin ve tarımsal üretimin devamlılığını, ürünlerde kalite standartlarının temini ve tüketici güveni ve verimliliğini sağlayan çok önemli bir alandır. Coğrafi işaretli ürünler için çeşitli rakamlar konuşulmakta olup dünya pazarının 200 milyar dolar civarında olduğu Avrupa pazarının da 50-60 milyar dolara ulaşan büyüklüklere vardığı tahmin edilmektedir” dedi.

Gümüşhane’nin 11 tescili yapılmış, 4 de başvuru aşamasında coğrafi işaretli ürünü olduğunu dile getiren Pala, “Türkiye tüm bölgeleriyle ve illeriyle coğrafi işaretli ürünlerde tarihten gelen medeniyetlerin beşiği konumunda olması hasebiyle doğal bir merkez konumunda olup inanılmaz bir potansiyele sahiptir. Doğu Karadeniz’in 6 ilinde halihazırda 57 coğrafi işaret tesciline sahip ürünümüz vardır. Bugün itibariyle Gümüşhane’de ise hâlihazırda 11 tescili yapılmış 4 de başvuru aşamasında ürünümüz mevcuttur. Ajansımız bu proje ile coğrafi işaretli ürünlerin önemini ve farklı Karadeniz ülkelerindeki coğrafi işaretli ürünlere ilişkin deneyimleri ve bu alandan paydaşları bizlerle buluşturuyor. Bugünkü zirve ile tüm paydaşlarımız Gürcistan ve Romanya’daki meslektaşları ile tanışacak ve tecrübe paylaşımlarında bulunarak ortak bir sinerji oluşturacaktır” diye konuştu.

DOKA Turizm ve Girişimcilik Birim Başkanı Mehmet Bozdoğan ise Karadeniz Coğrafi İşaretli Ürünler Projesi’nin ilk zirvesinin Gümüşhane’de yapıldığını ve projenin uluslararası bir proje olduğunu belirterek, “Karadeniz havzasında sınır ötesi işbirliği havzasından fonlanan, finanse edilen, Avrupa Birliği’nin ve ülkemizin de eş finansmanı ile birlikte uygulamaya geçirilen bir projedir. Yaklaşık 700 bin Euro’luk bir bütçeyi biz iki yıl içerisinde kullanacağız. Projeyi 6 ilimizin tamamında bölgesel olarak hayata geçirdik. Projemizin içerisinde eğitim programı var, Gümüşhane ayağını tamamladık bunun, Trabzon ayağı tamamlandı, Artvin ayağı tamamlandı. Giresun ve Ordu etapları devam edecek" ifadelerini kullandı.

Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Başkanı İsmail Akçay da gelişen ve değişen dünyayı hep birlikte takip ettiklerini kaydederek, “Bu değişimden payımızı almamız lazım. Bu değişim ve gelişimi takip ederek kaçırmamamız lazım. Coğrafi işaretli ürünlerin katma değerlerinin yüksek olduğunu hepimiz biliyoruz. Gümüşhane olarak elimizden geleni yapıyoruz. Bizim coğrafi işaretli ürünümüz bildiğiniz gibi, yöresel ürünümüz olan pestil ve kömemizdir. Pestil ve kömemizle biz aslında Gümüşhane’de ilk inovasyonu yakaladık. Gümüşhane’de pestil ve kömeyi ticari bir ürün olarak pazara sunmaya başladık ve böyle bir başarı gösterdik. Yıllar önce büyüklerimiz tarafından duttan kuruyemiş olarak yapılan ürün misafirlere ikram edilir ve hediye olarak verilirdi. Daha sonra Gümüşhane’den bir girişimcimiz, bu ürünü ticari bir ürün haline getirdi. Bugün 30’un üzerinde işletme bu üründen ekmek yiyor, insanlar istihdam ediliyor ve Gümüşhane’nin tanıtımında da en büyük faktörlerden birisi. Demek ki Gümüşhane olarak biz de bu konuda önemli işler yapıyoruz. Bugün 11 tane coğrafi işaretli ürünümüz var. Bu işaretli ürünlerimizle biz de 200 milyar doların üzerindeki pazarda hak ettiğimiz payı almak istiyoruz. Bu projenin amacı bu. 11 tane coğrafi işaretli ürünümüzle bu pastadan pay almak için gayret ediyoruz” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
11°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 25 60
2. Konyaspor 24 48
3. Adana Demirspor 25 41
4. Başakşehir 24 40
5. Alanyaspor 25 40
6. Fenerbahçe 25 40
7. Hatayspor 25 39
8. Beşiktaş 25 38
9. Gaziantep FK 24 35
10. Kayserispor 25 35
11. Sivasspor 25 34
12. Karagümrük 25 33
13. Galatasaray 25 29
14. Kasımpaşa 25 28
15. Antalyaspor 25 28
16. Göztepe 25 27
17. Giresunspor 25 26
18. Rizespor 25 23
19. Altay 25 22
20. Ö.K Yeni Malatya 24 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 24 49
2. Ümraniye 23 46
3. Erzurumspor 23 42
4. Eyüpspor 22 40
5. Bandırmaspor 23 39
6. İstanbulspor 23 39
7. Samsunspor 23 36
8. Adanaspor 23 33
9. Boluspor 22 31
10. Keçiörengücü 24 31
11. Tuzlaspor 22 30
12. Gençlerbirliği 24 30
13. Manisa Futbol Kulübü 23 29
14. Menemen Belediyespor 24 28
15. Kocaelispor 23 27
16. Bursaspor 23 24
17. Denizlispor 24 24
18. Altınordu 24 22
19. Balıkesirspor 23 11
Takımlar O P
1. M.City 25 63
2. Liverpool 24 54
3. Chelsea 24 47
4. M. United 25 43
5. West Ham United 25 41
6. Arsenal 22 39
7. Wolverhampton Wanderers 23 37
8. Tottenham 22 36
9. Brighton 24 33
10. Southampton 24 29
11. Leicester City 22 27
12. Aston Villa 23 27
13. Crystal Palace 24 26
14. Brentford 25 24
15. Leeds United 23 23
16. Everton 22 22
17. Newcastle 23 21
18. Norwich City 24 17
19. Watford 23 15
20. Burnley 21 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 54
2. Sevilla 24 50
3. Real Betis 24 43
4. Barcelona 23 39
5. Atletico Madrid 24 39
6. Real Sociedad 23 38
7. Villarreal 24 36
8. Athletic Bilbao 24 34
9. Osasuna 24 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 23 31
12. Valencia 24 30
13. Espanyol 24 28
14. Elche 24 26
15. Mallorca 23 26
16. Getafe 24 25
17. Granada 24 24
18. Deportivo Alaves 24 20
19. Cadiz 24 19
20. Levante 24 14