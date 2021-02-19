Gümüşhane’de kapalı köy yolu kalmadı

Gümüşhane genelinde etkili olan kar yağışının ardından kapanan 266 köy yolu İl Özel İdaresi ekiplerinin yaptığı yoğun çalışmalar sonucunda yeniden ulaşıma açıldı.

Geçtiğimiz çarşamba sabahı itibariyle tüm ilçelerde etkili olan kar yağışıyla birlikte diyaliz hastaları ve acil durumların olduğu köyleri önceliklendirerek yoğun bir çalışma başlatan İl Özel İdaresi ekipleri, dün akşam itibariyle toplam 2 bin 236 kilometrelik yol ağında karla mücadele çalışmasını tamamlayarak tüm köy yollarını ulaşıma açtı.

Yer yer kalınlığı 50 santimetreye ulaşan kar kütlelerini aşarak vatandaşların köylerine ulaşımlarını sorunsuz bir hale getirmek için gece-gündüz çalışan ekipler ana yolları açtıktan sonra şimdi de çalışmalarını köy içi bağlantı yolları ve mahalle yollarında sürdürüyor.

İl ve ilçe merkezlerine kilometrelerce uzaktaki köylerde gece yarılarına kadar çalışma yapan ekiplerle buzlanma olan bölgelerde tuzlama çalışması yapan ekiplerin çalışmalarını denetleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan ise kış sezonunda köy yollarını ulaşıma açmak için büyük bir özveriyle emek veren tüm personeline teşekkür etti.

Gümüşhane’de merkez ilçede 65, Kelkit ilçesinde 67, Köse ilçesinde 11, Kürtün ilçesinde 29, Şiran ilçesinde 64 ve Torul ilçesinde 30 olmak üzere toplam 266 köy yolu ulaşıma kapanmıştı.