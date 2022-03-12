banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Zelensky Ukrayna Parlamentosu'nu silahla tarıyor!
Zelensky Ukrayna Parlamentosu'nu silahla tarıyor!
Borsada hangi hisseler öne çıkıyor?
Borsada hangi hisseler öne çıkıyor?
THY'de 407 sefer iptal!
THY'de 407 sefer iptal!
Kabe’de sosyal mesafesiz ilk Cuma namazı kılındı
Kabe’de sosyal mesafesiz ilk Cuma namazı kılındı

Gümüşhane’de İstiklal Marşı’nın kabul yıldönümü kutlandı

Gümüşhane’de 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabul edilişinin 101.yıldönümü ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’u anma günü düzenlenen törenle kutlandı.

GÜMÜŞHANE 12.03.2022, 12:29
Gümüşhane’de İstiklal Marşı’nın kabul yıldönümü kutlandı

Gümüşhane’de 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabul edilişinin 101.yıldönümü ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’u anma günü düzenlenen törenle kutlandı.

Gümüşhane Kültür Merkezinde düzenlenen ve İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmayı yapan okulun tarih öğretmeni Abdülkadir Yolcu, vatan ve millet sevgisinin, bağımsızlık ve hürriyet aşkının en güzel ifadesi olan İstiklal Marşı’nın milletin ruhunu, tarihini ve ideallerini aksettiren ölmez bir değer olduğunu söyledi.

Düzenlenen resim, şiir, kompozisyon yarışmaları ve İstiklal marşının en güzel okuma yarışmasında dereceye girenlere ödüllerinin protokol üyeleri tarafından verildiği programda son olarak öğrenciler tarafından hazırlanan “Hürriyet yolunda Marşımız” adlı tiyatro ve oratoryo gösterisi sahnelendi.

Programda konuşan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, İstiklal Marşı’nın Türk milletinin kahramanlık destanının şiarı olduğunu belirterek, “Mehmet Akif bu milletin özünü en iyi bilen, çok büyük bir imanla, güvenle milletini seven, milletini tanıyan ve milletine ışık olabilecek bir marşı hediye etmiştir. Milletimize, gençlerimize ışık olacak bir şairdir Mehmet Akif. Öyle hafife alınacak sadece İstiklal Marşı yazdı diyerek geçiştirilecek bir şair de değildir. Milletimizin irfanının temsilcisidir. Asım’ın nesli diye tabir ettiği gençlik de buradadır” dedi.

Merhum Akif’in İstiklal Marşını yazarken düşmanın 90 kilometre ötesinde olduğunu hatırlatan Vali Taşbilek, “Herkesin endişe ettiği bir dönemde Tacettin Dergahı’ndan dışarıya bakan o güzel göz, o güzel yürek milletinin binlerce yıllık tarihini gözünün önüne alıp, milletine duyduğu iman ve güvenle ‘Korkma’ diye başladığı bir İstiklal Marşı yazdı. Çünkü bu aziz millet, vatanına düşman ayağı hiçbir zaman bastırmamış bir millet. Basanları da canı pahasına verdiği destansı mücadele ile her daim defetmesini bilen bir millet” ifadelerini kullandı.

Salonda bulunan gençlere etrafımızdaki savaşları örnek vererek vatan vurgusu yapan Vali Taşbilek, “Size düşen; birbirinizi çok sevin, birbirinizin elinden tutun, devletimizin birliği beraberliği adına çok çalışın. Vatanını ve milletini en çok seven o uğurda en çok çalışandır. Bu dönem birbirimizi daha çok sevmeye ihtiyacımız olduğu bir dönem. Hepimizin el ele kenetlenme dönemidir. Bunu da merhum Akif, şiirlerinde, çizdiği yolda Asım’ın nesli olarak sizi tarif ederken, size güvenerek bunu ifade etmiştir. Bizim de size güvenimiz sonsuzdur, milletimizin güveni sonsuzdur. Birliğimizi ve beraberliğimizi Allah daim etsin. İstiklal Marşımızın kabulünün yıldönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi ve İstiklal Marşı’mızın şairi, hepimizin Akif’i, merhum Akif’i rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyorum. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın diyorum. Çünkü bu laf öylesine söylenen bir laf değil, boğulup tarih sahnesinden yok edilmek istenen bir milletin, diriliş destanı olduğu için Akif bunu işaret ediyor” diye konuştu.

Tören hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

Yorumlar (0)
-1°
hafif kar duşu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 28 67
2. Konyaspor 28 52
3. Başakşehir 28 47
4. Fenerbahçe 28 47
5. Alanyaspor 28 46
6. Adana Demirspor 28 45
7. Beşiktaş 28 45
8. Hatayspor 28 43
9. Karagümrük 28 40
10. Kayserispor 28 38
11. Gaziantep FK 28 37
12. Galatasaray 28 35
13. Antalyaspor 28 35
14. Sivasspor 28 34
15. Kasımpaşa 28 32
16. Giresunspor 28 32
17. Göztepe 28 27
18. Altay 28 26
19. Rizespor 28 23
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 27 63
3. Chelsea 27 56
4. Arsenal 25 48
5. M. United 28 47
6. West Ham United 28 45
7. Tottenham 26 45
8. Wolverhampton Wanderers 28 43
9. Aston Villa 27 36
10. Southampton 28 35
11. Crystal Palace 28 33
12. Leicester City 25 33
13. Brighton 27 33
14. Newcastle 27 31
15. Brentford 28 27
16. Leeds United 28 23
17. Everton 25 22
18. Burnley 26 21
19. Watford 28 19
20. Norwich City 28 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 27 55
3. Atletico Madrid 28 51
4. Barcelona 26 48
5. Real Betis 27 46
6. Real Sociedad 27 44
7. Villarreal 27 42
8. Athletic Bilbao 27 40
9. Valencia 27 36
10. Celta Vigo 27 35
11. Osasuna 27 35
12. Espanyol 27 32
13. Rayo Vallecano 26 31
14. Elche 27 29
15. Getafe 27 27
16. Mallorca 27 26
17. Granada 27 25
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 27 22
20. Levante 27 18