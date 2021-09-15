Gümüşhane’de ilköğretim haftası kutlandı

Gümüşhane’de 2021-2022 eğitim öğretim yılı İlköğretim Haftası kutlama programı düzenlendi.

Yusuf Çiftçioğlu İlkokulunda Covid-19 tedbirleri alınarak düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Okul bahçesinde minik öğrencilerin şiirler okuduğu, gösteriler düzenlediği programda birinci sınıf öğrencilerine hoşgeldiniz buketini Vali Vekili Mustafa Pala takdim etti ve öğrencilere, velilere ve tüm eğitim camiasına mutlu, huzurlu, başarılı bir eğitim öğretim yılı diledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci ise dinamik ve özverili Milli Eğitim camiasının büyük hedeflere ulaşma noktasında değişim ve dönüşümün lokomotifi konumunda olduğunu belirterek, “Bizlere duyduğunuz güven ve vereceğiniz destek en büyük güç kaynağımız olacaktır. Hep birlikte azim ve kararlılık içerisinde çalışacağız. Yüz yüze eğitimin başladığı bu dönemde bizlere çok ağır yükler düşüyor. Bu dönemde okul yönetimimize, öğretmenlerimize velilerimizin destek olmasını istiyoruz. Öğrencilerimizden de öğretmenlerinin söylediği bütün kurallara harfiyen uymalarını istiyoruz” diyerek alanda bulunan öğrencilerden çok çalışma sözü aldı.

Bazı velilerin yol kenarından izlediği programı sınıflarında ders işleyen çocuklar ise teneffüs saatlerinde pencerelerden meraklı gözlerle izledi.