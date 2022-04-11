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Gümüşhane’de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Gümüşhane’de 2022 yılı 2.İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Jandarma önünde Harşit Çayı üzerine yol kotundan yüksek yapılan köprü ile Kürtün ve Zigana yolundaki kaya düşmeleri gündem oldu.

GÜMÜŞHANE 11.04.2022, 17:13
Gümüşhane’de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Gümüşhane’de 2022 yılı 2.İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Jandarma önünde Harşit Çayı üzerine yol kotundan yüksek yapılan köprü ile Kürtün ve Zigana yolundaki kaya düşmeleri gündem oldu.

Valilik Toplantı Salonunda yapılan toplantıda 2022 yılında yapılacak yatırımlar yerel ve bölgesel kalkınma bakımından masaya yatırıldı, kurumların koordinasyonunu gerektiren konular görüşüldü, İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) ve Türkiye’de Kentsel ve Kırsal Yerleşim Sistemleri Araştırması (YER-SİS) Projesi hakkında kurul üyelerine ilgileri tarafından bilgi verildi.

Toplantıda yaptığı konuşmada 31 Mart 2022 tarihi itibariyle Gümüşhane’de toplam tutarı 12 milyar 622 milyon TL olan 197 proje bulunduğunu kaydeden Vali Taşbilek, kuruluşlar bazında en fazla yatırım harcamasının 64 milyon TL ile Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Toplantıda daha sonra yatırımcı kurum ve kuruluşların bölge ve il müdürleri sunum eşliğinde hem çalışmaları hem de koordinasyon gerektiğine konularla ilgili bilgi aktardı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 22. Bölge Müdürü Cengiz Han Kılıçaslan, kent merkezine içme suyu sağlayacak olan Bahçecik barajında önümüzdeki haftadan itibaren su tutulmaya başlanacağını belirterek kurumunun diğer yatırımları hakkında bilgi verdi.

Bu sırada söz alan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, geçtiğimiz günlerde kent gündemine gelen Jandarma önünde DSİ tarafından Harşit Çayı ıslah projesi kapsamında yaklaşık 5 yıl önce yaptırılan fakat açılamayan köprünün akıbetini sorarak, yol kotundan yüksek kalan köprü sorununun 1 ay içinde halledilmesiyle ilgili talimatını hem DSİ hem Karayolları yetkililerine verdi.

Bahar mevsimiyle birlikte hem yüksek kesimdeki kalın kar kütlelerinin erimelerinin hızlanması hem de bahar yağmurlarıyla Harşit Çayındaki debinin artmaya başladığına dikkati çeken ve Jandarma önündeki eski köprünün bu durumda bir afete yol açabileceğini kaydeden Vali Taşbilek, “Güzel köprü ama havada durunca işimize yaramıyor. Biz Çanakkale köprüsünü yapan adamlarız. 2 bölge müdürümüz bu konuyu çalışarak 1 ay içerisinde çözsün. Eski köprü orada durdukça felaket getirecek” dedi.

Zigana Tünelinde beton imalatı yüzde 87 oranında tamamlandı

Toplantıda sunum yapan Karayolları 10. Bölge Müdürü Mehmet Aşık ise Türkiye’nin vizyon projelerinden Yeni Zigana tünelinde kazı işlemlerinin tamamlandığını, nihai beton imalatlarının ise yüzde 87 oranında tamamlandığını söyledi.

Aşık, Belediye Başkanı Ercan Çimen’in soruları üzerine mevcut şehir geçişinde yapılacak çalışmalarla ilgili planlamanın devam ettiğini, yeni hastane kavşağının da 10 gün içerisinde halledileceğini söyledi.

Bu sırada söz alan Vali Taşbilek, geçtiğimiz günlerce Kürtün yolunda gerçekleşen ve bir öğrencinin ağır yaralanmasına neden olan kaya düşmeleriyle ilgili Bölge Müdürü Aşık’a “Özellikle Torul-Kürtün yolu Doğankent’e kadar sıkıntılı. Ayrıca Zigana yolu sıkıntılı. Yol yaptığımız her yer afete muzahir hale geliyor ister istemez. Buralara yönelik ne yapacağız?” sorusunu yöneltti.

Vali Taşbilek’in sorusuna cevap veren Bölge Müdürü Aşık, “Buna benzer bölgemizde çok nokta var. Bu noktaların tespitlerini de yaptık. Bununla ilgili ödenek talebinde de bulunduk. İhalesini yaparak şev temizleme ve çelik ağla kaplama planımız var” dedi.

“Gerekiyorsa başka yerde 1-2 kilometre eksiğimiz olsun ama buraların biran önce yapılması lazım” diyerek sorunun önemine ve aciliyetine dikkat çeken Vali Taşbilek, “Ödenek sorununa tabi tutulmaksızın buraların çözülmesi lazım. Biz her yıl havalar ısınınca bunun kabusunu yaşıyoruz. İnsanlar bilmeyebilir orada donma çözünmeden dolayı kaya düşmesi ve heyelan tehdidi olduğunu” ifadelerini kullandı.

Toplantı diğer yetkililerin sunumlarıyla devam etti.

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