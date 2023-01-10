Gümüşhane’de hükümlüler için kitap bağış kampanyası başlatıldı

Gümüşhane’de Adalet Bakanlığı tarafından başlatılan "Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri için Kitap Bağış Kampanyası" çerçevesinde açılış töreni gerçekleştirildi.

Adalet Bakanlığı tarafından ‘Kitap İyileştirir’ sloganıyla hayata geçirilen “Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası” çerçevesinde Gümüşhane Adalet Sarayında Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek’in de katılımıyla açılış gerçekleştirildi. 15 Şubat tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamında Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gümüşhane Valiliği, Gümüşhane Belediyesi, Gümüşhane Adliyesi ve Gümüşhane Üniversitesine yerleştirilecek kitap stantlarına yapılacak kitap bağışları Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan hükümlülere ulaştırılacak.

Açılış programında konuşan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, “İlimizde bu kampanyanın başarıya ulaştırılmasında çok büyük emekleri olan değerli Başsavcımıza ve Adalet Komisyonu Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Adliyemizin bütün personeline, ceza evimizin bütün personeline teşekkür ediyor ve tebrik ediyorum” dedi.

“Bir kütüphane, bin cezaevini kapatır”

Vatandaşları ve kamu kurumlarını kitap kampanyasına destek vermeye çağıran Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver, “Bakanlığımızın ‘Kitap İyileştirir’ sloganı ile başlatmış olduğu bu kitap kampanyasının amacı Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan hükümlülerin rehabilite olmalarını sağlamaktır. Ünlü bir düşünürün de ifade ettiği gibi, ‘Bir kütüphane, bin cezaevi kapatır.’ Bu anlayışla birlikte biz de tüm vatandaşlarımızı ve tüm kurumlarımızı kampanyamıza destek vermeye davet ediyoruz” dedi.

Gerçekleştirilen konuşmaların ardından Gümüşhane Valiliği, Belediye Başkanlığı, Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı ve diğer kurumlar tarafından kampanya kapsamında kitap bağışı gerçekleşti. Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver tarafından kampanya kapsamında bağışı yapılan ilk kitap ise Kuran-ı Kerim oldu.