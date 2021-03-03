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Gümüşhane’de her bir bireye afet eğitimi verilecek

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, 2021 yılının Afet Eğitim Yılı olarak ilan edilmesi nedeniyle il genelinde her bir bireye afet eğitimi vermeyi hedeflediklerini söyledi.

GÜMÜŞHANE 03.03.2021, 18:18
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Gümüşhane’de her bir bireye afet eğitimi verilecek

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, 2021 yılının Afet Eğitim Yılı olarak ilan edilmesi nedeniyle il genelinde her bir bireye afet eğitimi vermeyi hedeflediklerini söyledi.

Gümüşhane Valiliği ile Gümüşhane Üniversitesi arasında İçişleri Bakanlığı’nın 2021 yılını Türkiye Afet Eğitim Yılı ilan etmesinin ardından Afet Farkındalık Eğitimi Projesi İşbirliği protokolü imzalandı.

“Aklı eren herkesi bu konuda bilinçlendirme ve eğitmeyi hedefliyoruz”

Valilik Makamında düzenlenen imza töreninde konuşan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, “İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun 2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı faaliyetleri kapsamında Türkiye’de 51 milyon insanın eğitilmesi hedefi var. Bizde ilimizde Bakanımıza destek verebilme adına ülkemizin hayati bir meselesinde bugün yaptıklarımızla yarın tarihe not düşebilme adına hedefimizi ilimizde aklı eren herkesi bu konuda bilinçlendirmek ve eğitmek olarak belirledik. Bu kapsamda AFAD’dan arkadaşlarımız ilçe programlarını yürütüyorlar. Bir canı bile kurtarma noktasında bugün yapacaklarımız yıllar sonra bizimde manevi bir miras olarak taşıyacağımız önemli bir husus olacak” dedi.

“Ülkemizin her yerinde bir seferberlik ruhuyla deprem farkındalığı, afet farkındalık faaliyetleri yürütülmekte”

Türkiye Afet Eğitim Yılında Gümüşhane ve ülke genelinde çeşitli çalışmalar yapıldığını kaydeden Vali Taşbilek, “Ülkemizin her yerinde bir seferberlik ruhuyla deprem farkındalığı, afet farkındalık faaliyetleri yürütülmekte. Bu çalışmalar kapsamında paydaşlarımız arasında en önemli kurumlardan olan bize bilimsel ve akademik çalışmalarıyla bize her zaman destek olan üniversitemiz var. Bu çerçevede AFAD başkanlığımız tarafından hazırlanan protokolü değerli rektörümüzle imzaladık. AFAD Müdürlüğümüz bilgilendirme çalışmalarına başladı. Bütün çalışmalarımızda, ilmin ışığında hareket etmemizde, bizlere destek sağlayan değerli rektörümüz başta olmak üzere bütün hocalarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Gümüşhane Üniversitesi olarak Türkiye’de Acil Yardım ve Afet Yönetimi alanında doktora programı açan ilk üniversiteyiz”

Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Halil İbrahim Zeybek ise protokol kapsamında AFAD’ın duyurularını öğrenci ve akademisyenlerle paylaşacaklarını, risk azaltma konusundaki duyarlılık noktasında öğrenci ve akademisyenleri güncel bilgilerle donatacaklarını belirterek, “Üniversite olarak ürettiğimiz bilgiden ilk faydalanacak olan Gümüşhanemizdir. Ülkemiz birçok afetin sıklıkla görüldüğü bir ülke. Bugüne kadar daha çok afetler olduktan sonra yönettik, can kurtarmaya çalıştık. Ama artık hem dünyada hem de ülkemizde afet olmadan planlamayla ve afeti yönetme öncesine ve sonrasında da iyileştirmeyle üç temel basamakla afetlerin riskini azaltmaya çalışıyoruz. Bizler de Gümüşhane Üniversitesi olarak aynı zamanda Türkiye’de Acil Yardım ve Afet Yönetimi alanında doktora programı açan ilk üniversiteyiz. Hem lisans hem de lisansüstü düzeyinde öğrencilerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz. Protokolü önemsiyoruz. Bizde üniversite olarak bilgi kısmında eğitim yılında hem öğrencilerimize hem Gümüşhane ilimize, bütün vatandaşlarımıza birikimlerimizi aktarma fırsatı bulacağız” diye konuştu.

Protokol törenine Vali Kamuran Taşbilek, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Halil İbrahim Zeybek ve Gümüşhane İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mesut Bayrak katıldı.
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