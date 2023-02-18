Gümüşhane’de Gençlik Merkezi’nin gönüllü gençleri depremzede çocukları unutmadı

Gümüşhane Gençlik Merkezi ‘Merkezim Her Yerde’ projesi kapsamında deprem bölgesinden şehre gelen depremzede aileleri ziyaret edip çocuklarla oyun oynayıp hediyeler verdi.

Zeynep Ana KYK Kız Yurdunda misafir edilen depremzede aileleri ziyaret eden Gençlik Merkezinin Gençlik Liderleri ve gönüllü gençleri depremzede çocuklarla oyunlar oynayarak enerjilerini tazelerken, çocukları yaşadıkları travmadan, stresten uzak tutmak adına çeşitli hediyeler dağıttı, renkli oyunlarla yüzlerinde tebessüm oluşturdu.

Palyaço ve yüz boyama etkinliğinde depremzede çocuklar abi ve ablalarının yüzlerini de boyamayı ihmal etmezken ekipler müzik eşliğinde oyunlar oynayarak çocukların eğlenceli vakitler geçirmelerini sağladı.

Depremzede her vatandaş için güçleri yettiğince kucak açıp kanat gereceklerini kaydeden gönüllü gençler, “Her daim depremzede ailelerimizin yanında olacağız, hediyeler götürmeye devam edeceğiz. Etkinliklerimiz artarak devam edecek. Depremzede çocuklarımızı mutlu etmeye devam edeceğiz. Her ailenin acısını paylaştık, üzüntülerini ortak olduk. Tebessüm oluşturulmamış yüz kalmasın diye gençlik merkezi ailesi olarak bütün personelimizle fedakâr bir şekilde mücadele etmeye devam ediyoruz” dedi.