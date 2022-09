Gümüşhane’de Gaziler Günü kutlamaları

Gümüşhane’de 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen çeşitli program ve törenle kutlandı.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtında düzenlenen ilk törende Vali Kamuran Taşbilek, Belediye Başkan Vekili Cengiz Atalay ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği İl Temsilcisi Celil Tanguroğlu gazi ve şehit aileleriyle anıta çelenk sundu.

Hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sonlanan anıt önündeki törenin ardından Belediye Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Gümüşhane Şehit Yakınlarına ve Gazilerine Yardım Derneği ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği ile şehit aileleri ve gazilerden oluşan heyet Vali Kamuran Taşbilek’i makamında ziyaret etti.

Ziyaretin ardından vefat eden gaziler ve şehitler için Kemaliye Camiinde İl Müftülüğü tarafından mevlid okutuldu. Daha sonra Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Muharip Gaziler Derneğini ziyaret etti.

Program kapsamında son olarak Gümüşhane Valiliği ve Gümüşhane Belediyesi tarafından Sema Doğan Yaşam Alanında Gaziler Günü nedeniyle yemek verildi.

“Sizler bu devlet için en kutsal insanlarsınız”

Buradaki programda konuşan Vali Taşbilek, “Memleketimizin birliği ve beraberliği uğruna, devletimizin bekasını uğruna, vatanımızın bölünmezliği uğruna can veren aziz şehitlerimizi bu uğurda mücadele eden kahraman gazilerimizi tekrar minnetle, şükranla ve rahmetle yad ediyorum. Burada şehit ailelerimiz ve gazilerimiz var. Her daim söylüyoruz. Sizler bu devlete emanetsiz, sizler bu devlet için en kutsal insanlarsınız. Memleketi için aziz canlarını ortaya koyan değerli insanlarsınız. Hepiniz bizim başımızın tacısınız ve hepiniz Türk devletinin emanetisiniz. Devlet her daim her noktada ne gerekiyorsa emrinizde. Biz buradaki kamu yöneticileri olarak hepimiz sizlerin emrindeyiz. Gönlümüz, kapımız her daim size açık. Gazilerimizin bu onur gününün kutlu olmasını diliyorum” dedi.