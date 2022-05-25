Gümüşhane’de Etik Günü kutlandı

Gümüşhane’de 25-31 Mayıs Dünya Etik Günü ve haftası nedeniyle kutlama programı düzenlendi.

Gümüşhane Lisesi tarafından hazırlanan program Gümüşhane Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda "Etik nedir?" konulu monolog sahnelendi.

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, “İnsan olmak değerini gerçekten sözde değil özde yaşarsak dünya savaşlarla değil barış güvercinlerinin uçtuğu bir dünya olur. Geleceğin yöneticileri olarak bu ülkeyi sizler yöneteceksiniz. Sizden bir öğretmeniniz olarak burada duyduklarınızı sözde değil özde yaşayarak ilerde geleceğiniz makamlarda bugünleri unutmayın diyorum” dedi.

Haftayla ilgili duygu ve düşüncelerini aktaran Gümüşhane Lisesi 10.sınıf Öğrencisi Hilal Çubukçu da “Saygı benim hayatımda çok büyük önemli bir yeri kaplıyor. Burada bizi izleyen insanların da bizi dinlemeleri bizi alkışlamaları, sevmeseler bile dinlemeleri saygıyla alakalı bir durum. Gerçekten kimseyi sevmek zorunda değilsiniz ama saygı duymak zorundasınız ki dünya daha iyi bir hale gelsin” diye konuştu.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından hazırlanan ve ünlülerin haftayla ilgili mesajlarına yer verildiği videonun izlettirilmesinin ardından "Değerlerimiz" konulu oratoryo gösteriyle program son buldu.