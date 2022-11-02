Gümüşhane’de dünya şampiyonları altınla ödüllendirildi

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, 43.Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasından derece ve kupalarla dönen Gümüşhaneli bilek güreşi sporcularını altınla ödüllendirdi.

Vali Taşbilek, geçtiğimiz günlerde Antalya’da 54 ülkeden bin 470 sporcunun katıldığı şampiyonada 3’ü dünya birinciliği olmak üzere toplam 9 madalya elde eden Gümüşhaneli bilek güreşi sporcularını makamında kabul etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay, Antrenör Davut Altuntaş ve sporcuları kabul eden Vali Taşbilek, burada yaptığı konuşmada Gümüşhane’nin bilek güreşi sporunda Türkiye ve dünyada hatırı sayılı bir şehir olduğunu hatırlattı.

Sporcuların elde ettikleri başarılarla hem Türkiye’yi hem de Gümüşhane’yi gururlandırdığını kaydeden Vali Taşbilek, “Son dünya bilek güreşi şampiyonasında ülkemizi temsil eden ve bizleri gururlandıran başarılı sporcularımız, antrenörümüz ve gençlik spor il müdürümüzle beraberiz. Zaten Gümüşhane bilek güreşi sporunda Türkiye ve dünyada hatırı sayılı bir vilayet. Son olarak arkadaşlarımız sağ ve sol kollarda dünya şampiyonlukları ve diğer derecelerle göğsümüzü kabarttılar, ülkemizi ve bizleri onurlandırdılar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Yetiştiren antrenörümüze ve çocuklarımız üzerinde en büyük emeği olan ailelerimize de teşekkür ediyorum. Allah evlatlarımızın başarılarını daim etsin” ifadelerini kullandı.

Program Vali Taşbilek’in dünyanın bileğini büken sporcularla çektirdiği hatıra fotoğrafıyla son buldu.

14-23 Ekim tarihlerinde yapılan şampiyonaya Gümüşhane’den milli sporcu ve milli takım antrenörü Davut Altuntaş liderliğinde katılan sporculardan 65 kilogram yıldızlar kategorisinde Muhammed Yasir Dalma sağ ve sol kolda dünya şampiyonu, 55 kilogramda Şükriye Yılmaz sağ kolda dünya birincisi, sol kolda dünya ikincisi, 45 kilogramda Eslem Tuana Ocaklı sağ kolda dünya ikincisi, sol kolda dünya üçüncüsü, 55 kilogramda Berat Yıldırım sağ kolda dünya ikincisi, sol kolda dünya üçüncüsü, büyük erkekler sol kolda dünya üçüncüsü, Zeliha Eryılmaz sol kol dünya dördüncüsü, Ravza Nur Tural sağ kolda dünya beşincisi, Rabia Kayahan sol kolda dünya altıncısı, masterler kategorisinde Davut Altuntaş ise sağ kolda dünya beşincisi olmuştu.