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Gümüşhane’de ‘Deprem anı ve Tahliye Tatbikatı’ gerçekleştirildi

AFAD’ın 2022 yılını “Tatbikat yılı” ilan etmesinin ardından 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “Deprem anı ve Tahliye Tatbikatı” Gümüşhane’deki 148 okulda 19 bin 180 öğrencinin katılımıyla aynı anda yapıldı.

GÜMÜŞHANE 04.03.2022, 14:28
Gümüşhane’de ‘Deprem anı ve Tahliye Tatbikatı’ gerçekleştirildi

AFAD’ın 2022 yılını “Tatbikat yılı” ilan etmesinin ardından 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “Deprem anı ve Tahliye Tatbikatı” Gümüşhane’deki 148 okulda 19 bin 180 öğrencinin katılımıyla aynı anda yapıldı.

Vali Kamuran Taşbilek’in de katıldığı tatbikat İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), UMKE ve polis ekiplerinin katılımı ile Gümüşhane Lisesinde gerçekleştirildi.

Tatbikatta senaryo gereği öğrenciler, sınıflarındayken gerçekleşen depremin ardından sirenlerin çalmasıyla sıralarının yanında çök, kapan, tutun hareketini yaparak kendilerini korumaya çalıştı. Depremin durması ile öğrencilerin tahliyesi hızlı bir şekilde AFAD ve okul görevlileri tarafından sağlandıktan sonra öğrenciler okul bahçesinde kendileri için ayrılan alanda toplandılar.

Tatbikata katılarak çalışmaları takip eden Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, AFAD Gönüllüsü gençlerle birlikte afet çadırı kurarak, deprem ve doğal afetlerde etkin olarak kullanılan ekipmanlar hakkında AFAD görevlilerinden bilgi aldı.

2022 yılının İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla ‘Afet Tatbikat Yılı’ olarak ilan edildiğini kaydeden Vali Taşbilek, “İçişleri Bakanlığı 2022 yılını afet tatbikat yılı olarak ilan etti. Bu yıl ülkemizde, çok ciddi şekilde her alanda ve herkesin farkındalığı oluşması noktasında ciddi tatbikatlar yapılacak. Bugün burada Milli Eğitim Bakanlığımızla yapılan işbirliği içerisinde ve aynı zamanda Ankara’da Milli Eğitim Bakanımız sayın Mahmut Özer ve İçişleri Bakanımız sayın Süleyman Soylu arasında bir protokol imzalanıyor. Onlar da şu an bir okuldalar, bu faaliyetlerin bir kısmına katılıyorlar. Türkiye’deki her okulda yaklaşık 20 milyon civarı öğrencimiz, deprem eğitim tatbikatına tabi tutuldu. Sizler bizim umudumuzsunuz, istikbalimizsiniz. Sizlerin farkındalığıyla bütün toplum farkında olacak. Annelerimiz, çocuklarımız, kardeşlerimiz farkında olacak. Bunları lütfen ailelerinizle de paylaşın. Öğrendiklerinizi lütfen en yakınlarınızla paylaşın çünkü en kötü anda belki paylaştığınız bir bilgi çok yakınınızda bir insanın hayatının kurtulmasına vesile olacak. Tekrar geçmiş olsun diyorum” dedi.

“Gümüşhane’de aklı eren herkese afet eğitimi vermek zorundayız”

Geçen yıl tüm Türkiye’de afet eğitim seferberliği yaşandığını hatırlatan Vali Taşbilek, “Bu kapsamda da pandeminin bütün olumsuz şartlarına rağmen ülkemizin her yerinde devletimiz koyduğu hedefler çerçevesinde o hedefleri de aşarak, bakanlığımız 51 milyona afet eğitimi verilmesi noktasında bir talimatı olmuştu. En son 56 milyon insanımıza afet eğitimi verildi. Biz geçen yıl ilimizde bu çalışmaları planlarken şunu söylemiştik. Gümüşhane’de aklı eren herkese afet eğitimi vermek zorundayız. Amacımız ve hedefimiz bu. İlimiz için konulan 112 bin civarındaki hedefi 116 bin seviyesinde bir eğitimle tamamlamış olduk” diye konuştu.

Tatbikata katılan AFAD Gönüllüsü 11. sınıf öğrencisi Batuhan Yüce de “Tatbikattan sonra çadır kurulumu yaptık arkadaşlarımızla birlikte. İlk önce stres yapmamamız ve sakin bir şekilde çıkış yapmamız gerektiğini öğrendik. Biz de bütün direktiflere uyduk, tatbikatta bunları öğrendik” ifadelerini kullandı.

Tatbikata Vali Taşbilek’in yanı sıra Belediye Başkanı Ercan Çimen, İl Emniyet Müdürü Celal Taşci, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Gökcek, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mesut Bayrak, kamu kurum müdürleri, öğrenci ve öğretmenler katıldı.

AFAD tarafından önümüzdeki günlerde kent merkezinde yangın, tahliye ve toplanma alanı tatbikatı da yapılacak.

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