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Gümüşhane’de ’81 İlde 81 Milyar Adım’ yürüyüşü yapıldı

Gümüşhane’de Çevre Haftası nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 81 ilde eşzamanlı düzenlenen "81 İlde 81 Milyar Adım" etkinliği çerçevesinde yürüyüş gerçekleştirildi.

GÜMÜŞHANE 05.06.2022, 16:30
Gümüşhane’de ’81 İlde 81 Milyar Adım’ yürüyüşü yapıldı

Gümüşhane’de Çevre Haftası nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 81 ilde eşzamanlı düzenlenen "81 İlde 81 Milyar Adım" etkinliği çerçevesinde yürüyüş gerçekleştirildi.

Çevreye karşı duyarlılık oluşturup farkındalığı artırmak amacıyla gerçekleştirilen yürüyüş 15 Temmuz Zafer Meydanından başladı. Atatürk Caddesi ve tarihi Köprübaşı Köprüsünden geçen katılımcılar yürüyüşü Millet Kıraathanesinde sonlandırdı.

Türk Kızılayı ve TEMA Vakfı mensuplarının yanısıra vatandaşların da çocuklarıyla katıldığı etkinlikte minik çocuklar ellerinde "Sıfır atıkla geleceğimize sahip çık", "Çevreyi koruyalım, geleceğimize sahip çıkalım", "Dünya ortak evimiz" yazılı dövizler taşıdı.

Yürüyüşün ardından katılımcı çocuklara çanta, file, şapka, tişört, kırtasiye malzemeleriyle kek ve meyve suyu ikram edildi.

Çevre Müfettişi ve Çevre ve Çocuk Akademisi etkinliklerinin ardından alanda bulunan parkta çocuklar gönüllerince eğlendi.

Programa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cemil Bayram, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekai İnan, Kızılay ve TEMA temsilcileriyle, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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