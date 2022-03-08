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Gümüşhane’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

Gümüşhane’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle şehit ve gazilerin anne ve eşlerine kahvaltı verildi, KADES tanıtıldı.

GÜMÜŞHANE 08.03.2022, 14:05
Gümüşhane’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

Gümüşhane’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle şehit ve gazilerin anne ve eşlerine kahvaltı verildi, KADES tanıtıldı.

Gümüşhane Valiliği ve Belediye Başkanlığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlama etkinlikleri kapsamında Sema Doğan Yaşam Alanında şehit ve gazilerin anne ve eşlerine yönelik kahvaltı programı düzenledi.

Programa eşi Sibel Taşbilek’le katılan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, burada yaptığı konuşmada kadınların, vatana can veren şehitlerin ve kahramanların annesi ve kız kardeşi olduğunu söyleyerek haklarının ödenemeyeceğini ifade etti.

“Sizlerin bu vatan üzerindeki hakkınız, hukukunuz hepimizin için büyük bir minnet vesilesidir”

Etkinliğe katılan kadınlara “Ayırt etmeksizin hepinizin ellerinden öpüyorum” diye seslenen Vali Taşbilek, “Sizlerin bu vatan üzerindeki hakkınız, hukukunuz hepimizin için büyük bir minnet vesilesidir. Allah hepinizden razı olsun, sizin evlatlarınızdan razı olsun. Bu vatan sizlerin evlatları, eşleri üzerine inşa edildi. 1071’den bu yana bu toprakları vatan yapabilme uğruna şehitlerimizin, gazilerimizin ödedikleri bedeller üzerine bina edilmiş bir Türk devletinin mensubuyuz, iftihar ediyoruz. Yaşadığımız coğrafya, üzerine yaşadığımız vatan dün olduğu gibi bugün de büyük tehditlere, sıkıntılara maruz olmakla birlikte elhamdülillah sizler gibi analar, kardeşler olduktan sonra, bu vatan kıyamete kadar payidar kalacak. Sizlerin duası, şehitlerimizin duası ve kanıyla inşallah kıyamete kadar sonsuz ve payidar kalacaktır. 8 Mart Dünya Günü diyoruz ama bizim düsturumuz, aldığımız terbiye, cennet anaların ayakları altındadır. Bugünün bir küçük bebeği, yarının bir vatan kahramanının annesi olabilir. Her daim emrinizde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın da size olan iyi dileklerini ve selamlarını iletiyorum, gününüz kutlu olsun” dedi.

“Sizlersiz bir hayat yok”

Eşi Gülsen Çimen’le programa katılan Belediye Başkanı Ercan Çimen ise kadınları sadece bir gün değil her gün hatırlamak gerektiğinin önemini vurgulayarak, “Yalnızca 8 Mart’ta sizleri hatırlamamız doğru değil. Yılın 365 günü bizim sizleri hatırlamamız, baş tacı etmemiz gerekiyor. Bizleri doğuran büyüten sizlersiniz. Sizlersiz bir hayat yok. Ben tüm analarımızın bacılarımızın eşlerimizin kadınlar gününü tebrik ediyorum. Bütün annelerin ellerinden öpüyorum, saygılar sunuyorum” diye konuştu.

Programın sonunda AK Partili Belediye Meclisi üyesi Duygu Sena Kurt tarafından Adnan Yılmaz’ın “Mehmetçiğin Annesine Mektubu” isimli şiir okundu. Okunan şiir esnasında programda bulunan şehit ve gazi yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Burada gerçekleştirilen programın ardından İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Fatih Parkı’nda açılan Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) standı ziyaret edildi. Stantta görevli polis memurları tarafından KADES uygulaması tanıtıldı.

KADES uygulamasının öneminden bahseden Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, “Toplumda bugün vesilesi ile kadına yönelik şiddet noktasında bir farkındalığın oluşması için KADES’e dikkat çekmek istiyorum. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla hazırlanan bu uygulamayı bütün kadınlarımız telefonlarına rahatlıkla indirebiliyorlar. Kadına yönelik herhangi bir şiddet olayını bildirme noktasında çok önemli bir fonksiyon icra etmekte. Bütün kadınlarımızın KADES’i telefonlarına indirmelerini tavsiye ediyorum. Bunun telefonlarında olması sadece kendileri açısından değil şahit oldukları bir olayın engellenmesi noktasında çok önemli” ifadelerini kullandı.

Günün anısına karanfil takdim edilen, broşür dağıtılan alanda kurulan tuval üzerine kadınlar ellerini boyaya daldırıp el izlerini bıraktı.

Etkinliklere Vali Yardımcısı Gürkan Karaman, İl Emniyet Müdürü Celal Taşci, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Gökcek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekai İnan, GTSO Başkanı İsmail Akçay ve diğer davetliler katıldı.

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