Gümüşhane’de 63 bin kişiye afet bilinci eğitimi verildi

Gümüşhane Vali Yardımcısı Gürkan Karaman, Türkiye Afet Eğitimi Yılı hedefleri noktasında yüzde 58’e ulaştıklarını, okulların açılmasıyla birlikte bu rakamı 1 Kasım’da yüzde 100’e ulaştıracaklarını söyledi.

Vali Yardımcısı Karaman, kentte yeni hizmete alınan AFAD yerleşkesinde gazetecilerle bir araya geldi. Karaman, Afet ve Acil Durum İl Müdürü Mesut Bayrak ve AFAD Eğitim Uzmanı Taşkın Okur’la birlikte afet acil durum yönetim merkezi toplantı salonunda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Burada gazetecilerin de katıldığı afet eğitimine iştirak eden Karaman, “İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun kamuoyuna ilan ettiği üzere 2021 yılı Türkiye Afet Eğitimi yılı olarak belirlenmiş olup, ulusal düzeyde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığımız, yerel düzeyde Valiler ve Kaymakamların koordinesinde kamu kurum ve kuruluşlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, meslek odalarımızın, üniversitelerimizin eğitim yılı kapsamında yürütülen tüm eğitim ve iletişim faaliyetlerimizde temel amacımız afete dirençli toplum oluşturma misyonu çerçevesinde tüm vatandaşlarımızın yaşadığımız coğrafyadaki afet riskleri konusunda farkındalık kazanılması, kendisinin ve ailesinin görebileceği zararı azaltmak için önlem alması, afet anı ve sonrası için hazırlık yapması amaçlanmaktadır” dedi.

“62 bin 852 kişiye ulaşılmış ve eğitimleri verilmiştir”

Eğitim programındaki hedef nüfusun 5-65 yaş arası olduğunu dile getiren Karaman, “Bu hedefler doğrultusunda Gümüşhane’nin 141 bin 72 olan nüfusunun içerisinde eğitim yaş grubunda 113 bin 712 kişi bulunuyor. İlimizde tüm eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere paydaş kurumları da kapsayacak şekilde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüz tarafından 72 eğitmen yetiştirilmiş ildeki toplam eğitmen sayımız 79 kişidir. Bu zamana kadar gerçekleştirilen eğitimde 62 bin 852 kişiye ulaşılmış ve eğitimleri verilmiştir. Ulaşılacak hedef kişi sayısına göre yüzdelik oranımız yüzde 58’lik bir oranı gerçekleşmiş durumdadır” diye konuştu.

“İlk işimiz üniversitedeki eğitim seferberliğimizi başlatmak”

Geçtiğimiz yıl Covid-19 salgını nedeniyle üniversitenin kapalı olmasının bu oranı etkilediğini dile getiren Vali Yardımcısı Karaman, “Üniversitelerimizin kapalı olması ve ilimizde 19 binin üzerinde üniversite öğrencisi olması, diğer okullarımızın da kapalı kalması nedeniyle eğitimlerimizi bu kesimlere verememiş olduk. Ama eğitim öğretim pazartesi günü üniversitelerimizde başlayacak. İlk işimiz üniversitedeki eğitim seferberliğimizi başlatmak. Bunu Rektör hocamızla da görüştük. Oradaki eğitmenlerimizle birlikte üniversite ve bütün okullardaki öğrenci kardeşlerimizin eğitimlerine da tamamlayacağız. Allah emeklerimizi boşa çıkartmasın. Daha önceki toplantının sonucunda kamu kurum ve kuruluşlarındaki temsilci arkadaşlarıma da burada söyledim. 1 Kasım’da tekrar bir değerlendirme toplantısı yapacağız ve 1 Kasım’da yüzde 100 hedefe ulaşmış olacağız. Bunun sözünü şimdiden veriyorum. Hem AFAD müdürümüz, hem Şube Müdürü arkadaşlarımız hem diğer görevli arkadaşlarımızla bu konuda seferberlik ilan ettik” şeklinde konuştu.

Cumhuriyet caddesinde bulunan apartman tipi hizmet binasından Hasanbey Mahallesinde 2018 yılında yapımına başlanan ve geçtiğimiz aylarda 12 dönüm arazi üzerinde yapımı tamamlanan yeni AFAD yerleşkesinde kapalı alan 6 bin 300 metrekare olurken, arama-kurtarma, Afet Acil Durum Yönetim Merkezi ve Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğünden oluşan yerleşke dışarıdan enerji almasa bile 15 gün süreyle çalışabilecek şekilde düzenlendi.

En son teknolojiyle yapılan akıllı binada ayrıca olası afet anında 2 dakika içerisinde sevk edilebilecek içi yaşam malzemesi dolu 10 konteynır da bulunuyor.

Programın sonunda Afet Bilinci eğitimine katılan gazetecilere hem AFAD’ın olaylara müdahale ettiği sırada kullandığı en son teknolojiye sahip araç gereçlerin tanıtımı yapıldı, afet ve acil durum çantası hediye edildi.