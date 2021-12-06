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Gümüşhane’de 5 bin 322 adet ceviz fidanı daha toprakla buluştu

Gümüşhane’de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen “Ceviz Yetiştiriciliği Geliştirme Projesi” kapsamında son 6 yılda dağıtılan ceviz fidanı sayısı 121 bin 922’ye ulaştı.

GÜMÜŞHANE 06.12.2021, 15:36
Gümüşhane’de 5 bin 322 adet ceviz fidanı daha toprakla buluştu

Gümüşhane’de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen “Ceviz Yetiştiriciliği Geliştirme Projesi” kapsamında son 6 yılda dağıtılan ceviz fidanı sayısı 121 bin 922’ye ulaştı.

Türkiye’nin en kaliteli ve lezzetli pestil ve kömesinin yapıldığı Gümüşhane’de bu ürünlerin ana ham maddelerinden birisi olan ceviz ihtiyacında dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak için 6 yıl önce başlatılan Ceviz Eylem Planı kapsamında üreticilerin desteklenmesine devam ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın desteğiyle Gümüşhane’deki çiftçilere yüzde 50 hibeli 5 bin 322 adet ceviz fidanı dağıtımı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Merkez, Kelkit, Şiran, Torul ve Kürtün ilçelerinde dağıtılan fidanlarla 267 dekar kapama ceviz bahçesi oluşturulacak.

Bugün dağıtılan cevizlerle birlikte 2015 yılında hazırlanan Ceviz Eylem Planı kapsamında Gümüşhane’de bugüne kadar 121 bin 922 ceviz fidanı dağıtımı yapılarak 8 bin 67 dönüm kapama ceviz bahçesi oluşturuldu.

“Gümüşhane’nin ceviz memleketi olmasını istiyoruz”

Kurum bahçesinde düzenlenen törende konuşan Vali Yardımcısı Mustafa Pala, Gümüşhane’nin pestil kömenin yanında aynı zamanda hammaddesi olan ceviz memleketi olarak da bilinmesini istediklerini belirterek, “Bunun için de bütün yatırımları, destekleri, girişimleri yapıyoruz. Ceviz üreticiliği konusunda gerekli işbirliğini yapıyoruz. Gümüşhane’ye 6 yıldan beri toplam 122 bin fidan dağıtıldı ve dikildi. Bunun mahsullerini önümüzdeki birkaç senede alacağız ve bu Gümüşhane ekonomisine de çok büyük bir katkı sağlayacaktır. Türkiye’de bunun benzeri çok örnekler var. Ben Türkiye’nin değişik bölgelerinde de çalıştım. Gaziantep ve Siirt fıstıkla ekonomisini sağlayan şehirler. Orada da bizim şu anda yaptığımız gibi başladı bu olay. Bütün araziler, dağ bayır fıstık fidanlarıyla donatılmış, aradan geçen süreden sonra bütün insanlar geçimini buradan sağlamaya başlamıştı. Ceviz sanayi ve tüketim bakımından çok değerli bir ürün. İnşallah sizin emeğiniz ve bizlerin desteğiyle beraber ceviz konusunda Türkiye’de sayılı illerden birisi olacağız” dedi.

Gümüşhane’de ceviz yetiştirmenin meşakkatli bir iş olduğunu ifade eden Tarım ve Orman İl Müdürü Edip Birşen ise “Bu fidanları Balıkesir Bandırma’dan aldık geldik. İl genelinde şu anda 5 bin 322 fidan getirildi. Bunlar bölgemizin iklimine uygun fernor, tozlayıcı olarakta fernette çeşitleridir. Bu fidanlar geç çiçek açtığı için ilimizin iklimine uygun olarak seçildi. İklim değişiyorsa tarım da değişmeli mantığıyla hareket ettik ve bölgemiz için en uygun çeşitleri uzmanlarla görüşerek seçtik. Şuana kadar 122 bin ceviz getirdik” diye konuştu.

“Dikmiş olduğumuz cevizlerin verimi şu anda 3 bin ton civarında”

Kentte uygulanan Ceviz eylem planına başlamalarının ana sebebinin de açıklayan Birşen, “İlimiz için son derece önemli bir katma değer ve istihdam oluşturan pestil ve köme ürünlerinin ana hammaddelerinden birisi ceviz. Cevizin yurt dışından ithal edilmesi bizim kabul edebileceğimiz bir şey değildi. Bundan dolayı bu eylem planını hayata geçirdik. Şu ana kadar 8 bin dönüm ceviz bahçesi kurduk. 2015 yılında dikimine başlamış olduğumuz cevizler verime başladı. Ceviz toprağa zor adapte olan ve geç meyve veren bir ürün. Umuyorum ki 10.yılın sonunda pestil sektörünün ihtiyacını karşılayabilecek bir miktara hatta fazlasına ulaşmış olacağız. Yaptığımız çalışmalarda Gümüşhane’de pestil köme işletmelerinin yıllık bin 500 ton bir cevize ihtiyacı var. Bizim dikmiş olduğumuz cevizlerin verimi şu anda 3 bin ton civarında” ifadelerini kullandı.

“Destek devletten üretmek sizden”

Gümüşhane’de atadan kalma bir ceviz yetiştiriciliği kültürünün olduğunu hatırlatan Birşen, “Biz bu noktada daha çok ceviz yetiştiriciliği yapılan, ceviz dikilen köyleri tercih ettik ve en az bir dönüm olmak şartıyla bahçeler tesis etmeye başladık. Burada en büyük emek size ait. Bu projede bizden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Valimize teşekkür ediyorum. Bugün dağıttığımız fidanlar yüzde 50 hibeyle verildi. Ben inanıyorum ki siz bu cevizlere gözünüz gibi bakacaksınız. Bu mevsimde diktiğimizde bir yıl gibi bir kazancımız olacak. Her yıl bir Mart ayında ceviz dağıtıyorduk. İklim değişmeye başladı. Aralık ayında bu havayı bulmak mümkün değildi. Karasal iklim bölgelerinde ceviz kıştan önce dikilmesi hem yeteri kadar kar suyunu almasını sağlar hem toprağa daha iyi adapte olur. Baharın gelmesiyle birlikte hemen uyanma meydana gelir. Aralık ayında yaptığımız dikimlerde yüzde 100 başarı sağladığını gördük. Destek devletten üretmek sizden. Biz devlet olarak buraya kadar getirdik, bundan sonra en büyük iş ve sorumluluk sizde” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından ceviz fidanları üreticilere dağıtıldı.

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