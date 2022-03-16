Gümüşhane’de 3 ilçede kar tatili

Gümüşhane’de yoğun kar yağışı nedeniyle Merkez, Torul ve Kürtün ilçelerindeki okullar bir günlüğüne tatil edildi.

Gece yarısından sonra etkili olan kar yağışının ardından özellikle sahile en yakın ilçe konumundaki Kürtün ilçe merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreyi aşarken, Torul ilçesi ve merkez ilçe de yağıştan nasibini aldı.

Diğer ilçeleri etkilemeyen kar yağışının ardından Gümüşhane Valiliği Merkez, Torul ve Kürtün ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki eğitime 16 Mart Çarşamba günü bir gün süre ile ara verildiğini duyurdu.

Duyuruda ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de belirtilen gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.