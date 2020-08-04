Gümüşhane’de 21 bin kişi ören yerlerini gezdi
UZMANLARIN “ENTERESAN VE SIRADIŞI BİR COĞRAFYA” OLARAK İFADE ETTİĞİ VE YILIN HER MEVSİMİNDE ZİYARETÇİLERİNE AYRI GÜZELLİKLER SUNAN GÜMÜŞHANE’DE 4 GÜNLÜK BAYRAM TATİLİNDE ZİYARETÇİLERİN KAYIT ALTINA ALINDIĞI TURİSTİK VE ÖREN YERLERİNİ 21 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ.
Yılın her mevsiminde ziyaretçilerine ayrı güzellikler sunan Gümüşhane’de 4 günlük bayram tatilinde ziyaretçilerin kayıt altına alındığı turistik ve ören yerlerini 21 bin kişi ziyaret etti.
Yaylaları, tarihi eserleri, antik kentleri, mağaraları ve ören yerleriyle adeta cennetten bir parça olan Gümüşhane dağları 4 günlük Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü bünyesindeki Tomara Şelalesi, Limni Gölü ve Çağlayandini Şelalesi Tabiat Parklarında ziyaretçi sayısının 10 bine yaklaştığı 4 günde dünyaca ünlü Karaca Mağarasını 5 bin, Torul Kalesi Cam Seyir Terasını ise 6 bin kişi ziyaret etti.
Özellikle sahil kentlerinde sıcak ve nemden kaçan vatandaşlarla gurbetten memleketine gelenlerle birlikte il genelinde yaylalar başta olmak üzere 50 binden fazla bir hareketlilik olduğu değerlendiriliyor.
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