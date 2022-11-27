Gümüşhane’de 2 kazada 6 kişi yaralandı

Gümüşhane-Bayburt karayolunda yağış nedeniyle yolun kayganlaşması sonucu meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilk kaza Gümüşhane-Bayburt karayolunun Sargınkaya köyü mevkiinde gerçekleşti. Bayburt’tan Gümüşhane istikametine ilerleyen Ahmet Oktay Dursun yönetimindeki 69 AAG 978 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolun kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada sürücü Dursun ile araçta bulunan eşi Reyhan ve çocukları Erva Güneş ile Yusuf Buğra Dursun yaralandı.

Aynı yolda bir diğer kaza ise Akçahisar köyü mevkiinde gerçekleşti. Gümüşhane’den Bayburt istikametine ilerleyen Berat Sağır yönetimindeki 59 AAE 678 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce yolun sağ tarafındaki bariyerlere ardından da sol tarafındaki bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Sağır ve yolcu olarak bulunan Elmas Taş hafif şekilde yaralandı.

Her iki kazada da yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Tüm yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.