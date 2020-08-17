Gümüşhane’de 17 Ağustos depremi unutulmadı

Gümüşhane’de 17 Ağustos 1999 Büyük Marmara depreminin yıldönümünde stant kuruldu, vatandaşlara deprem filmleri izlettirildi, maske dağıtıldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından düzenlenen etkinlikte Fatih Parkında stant oluşturuldu, alanda bulunan dev ekrandan deprem felaketiyle ilgili kamu spotları izlettirildi.

Vali Kamuran Taşbilek, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş, Belediye Başkanı Ercan Çimen, İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Mesut Bayrak’la birlikte kurulan stanttaki deprem çantasında incelemelerde bulundu.

Dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs salgınına karşı vatandaşlara maske dağıtan Vali Taşbilek ve beraberindeki heyet daha sonra Atatürk Caddesi boyunca esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek hem deprem hem de koronavirüs hastalığına karşı çeşitli uyarılarda bulundu, bilgilendirme yaptı.

Vali Taşbilek, deprem konusunda farkındalık oluşması gerektiğinin altını çizerek, “17 Ağustos 1999 yılında binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine ve on binlerce insanimizin yaralanmasına yol açan tarihimizin en acı felaketlerinden 17 Ağustos Büyük Marmara Depremi’nin 21. yıl dönümünü yaşıyoruz. Bu acı olayın yıl dönümünde daha büyük acılar yaşamamak için depreme ve diğer afetlere karşı her zaman hazırlıklı ve tedbirli olmalıyız. Toplumun bütün fertlerinin deprem felaketinin ne olduğunu anlaması lazım” ifadelerini kullandı.