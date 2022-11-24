Gümüşhane kadına yönelik şiddetle mücadelede Türkiye’ye örnek oluyor

Gümüşhane’de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı Vali Kamuran Taşbilek’in başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Vali Taşbilek tarafından kentte elektronik kelepçe uygulamasını gerektirecek hiçbir vaka yaşanmadığının altı çizildi.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı Gümüşhane Valiliği Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Gümüşhane’de kadına yönelik şiddet vakaları ve bu çerçevede yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler paylaşıldı. Toplantıda konuşan Vali Taşbilek, yapılan çalışmalar neticesinde Gümüşhane’de 2 bin 750 kadının cep telefonuna Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) yüklendiğini açıkladı. Toplantıda ayrıca kadına yönelik şiddeti önleme noktasında 20 bin 973 erkeğe eğitim verildiği belirtilirken, elektronik kelepçe uygulamasını gerektirecek hiçbir vakanın gerçekleşmediğinin de altı çizildi.

"Gümüşhane kadınlara toplumda en büyük saygıyı gösteren vilayetlerden birisi"

Gümüşhane’de elektronik kelepçe tedbirinin uygulanmasını gerektiren hiçbir şiddet olayının gerçekleşmediğini belirten Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, "Çalışmalarından dolayı bütün kurumlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İlimizde kadına yönelik şiddete dair esası etkileyen bir problem ve can kaybı olmamakla birlikte dileğimiz ve isteğimiz Gümüşhane’ye yakışır, Gümüşhane’nin medeni vizyonuna yakışan kadının baş üstünde tutulduğu, kadınlarımızın, annelerimizin, eşlerimizin, kızlarımızın toplumda bizden bir adım önde olmalarını sağlayacak ortamın oluşturulması. Gümüşhane bu bağlamda geçmişinden gelen irfanıyla, kadınlara toplumda en büyük saygıyı gösteren vilayetlerden birisi. Umarız kadınlara küçücük bir ‘öf’ bile denmesinin bile ilimizde olmaması” dedi.