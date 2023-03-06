Gümüşhane İl Özel İdaresi’nin 2022 yılı faaliyet raporu kabul edildi

Gümüşhane İl Özel İdaresi’nin 2022 yılı Faaliyet Raporu İl Genel Meclisi tarafından kabul edildi. Kurum, yıl içinde kırsalda yaklaşık 80 milyon liralık yatırım gerçekleştirdi.

İl Genel Meclisi’nin devam eden mart ayı toplantıları kapsamında İl Özel İdaresi’nin 2022 yılı faaliyet raporu konusu görüşüldü.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Meclis üyelerine kurumunun 2022 yılı faaliyetleri hakkında bilgi veren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, kentin kırsal kesimlerinde 2022 yılında yaklaşık 80 milyon liralık yatırım gerçekleştirdiklerini söyledi.

Konuşmasında kurumun yatırımcı birimleri tarafından yapılan çalışmaları hakkında bilgi veren Akdoğan, “Faaliyet raporu idaremizin bir önceki yıl yaptığı faaliyetlerin meclisimiz aracılığıyla kamuoyuna duyurulmasını içeriyor. 5018 sayılı kanun ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi kanununun 39. maddesi gereği yapılan faaliyetler kamuoyunun bilgisine sunulur. İlimizin ihtiyaçları, stratejik planda konulan hedefler, bu hedeflerle birlikte idaremizin mali imkanları, halkımızın, kamuoyunun istek ve talepleri dikkate alınarak programlarımızı yapmaktayız. Faaliyet raporu kabul edildikten sonra kurumumuzun web sitesinde de yayınlayacağız” dedi.

“2022 yılında neredeyse bütçemizin yüzde 50’sini yatırıma dönüştürdük”

2022 yılında özellikle yatırımcı şubeler bazında yol ve altyapısı, köy içi sokak sağlıklaştırması, tarımsal faaliyetler, içme suyu bakım onarımları, sulama tesislerinin bakım onarımları, sosyal tesisler, köy konakları gibi faaliyetlerde bulunduklarını ifade eden Akdoğan, “Asfaltı, sanat yapısı, parkesi, yeni yoluyla yol bazında toplam yaklaşık 30 milyon lira harcayarak 2022 yılı piyasa değeri 73 milyon lira olan yatırım gerçekleştirdik. Tarımsal desteklerin tutarı 5 milyon, atık su tesisleri, köy konakları ve diğer sosyal tesislerine 2,1 milyon TL olmak üzere yatırımcı şubelerin harcamalarının genel toplamı 77 milyon 860 bin 888 TL’dir. 2022 yılında yılbaşında yaptığımız bütçe 106 milyon TL, daha sonra 40 milyon TL ek bütçe olmak üzere toplamda bütçemiz 146 milyon 166 bin 502 TL idi. Genelde yatırım giderleri yüzde 30-35 civarında olur. Biz 2022 yılında neredeyse bütçemizin yüzde 50’sini yatırıma dönüştürdük” diye konuştu.

Tüm bunların yanında İl Özel İdare’si görev sahası olan köylerdeki faaliyetlerin yanında eğitime, AFAD’a, il genelinde sosyal, kültürel yaşama katkı sağlayacak eserlere de destek sağladıklarını belirten Akdoğan, “Her zaman çalışmalarınız yakından takip eden, yol gösteren Sayın Valimize, destek veren İl Genel Meclisi başkanımız ve üyelerine, Kaymakamlarımıza, köy muhtarlarımıza, vatandaşlarımıza, paydaş kuruluşlarımıza ve bu faaliyetlerin hayata geçilmesinde sahada görev alan en alt kademedeki personelimizden tüm arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Genel Sekreter Akdoğan, 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 11 kentte etkili olan depremlerin ardından ilk günden itibaren deprem bölgesinde olduklarını ve an itibariyle 29 iş makinesi ve araç, 33 personelle hem şehir merkezlerinde hem de köylerde çalışmalara devam ettiklerini belirterek “Ülkemiz yakın geçmişte büyük depremler yaşadı. Depremlerde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, hayatta olanlara, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.