Feci kazada genç sağlıkçı ağır yaralandı
GÜMÜŞHANE DEVLET HASTANESİNDE GÖREV YAPAN ANESTEZİ TEKNİKERİ BURAK ÇETİNALP, ŞAHSİ ARACIYLA SABAH İŞE GELİRKEN TORUL’DA KAZA YAPTI. TRABZON’A SEVK EDİLEN ÇETİNALP’IN SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR.
Gümüşhane Devlet Hastanesinde görev yapan anestezi teknikeri Burak Çetinalp, şahsi aracıyla sabah işe gelirken Torul’da kaza yaptı. Trabzon’a sevk edilen Çetinalp’ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Edinilen bilgiye göre Trabzon’dan görev yaptığı Gümüşhane Devlet Hastanesine gelmek üzere sabah erken saatlerde yola çıkan 22 yaşındaki Çetinalp, Torul ilçesi girişindeki Köprübaşı kavşağında 02 LH 455 plakalı otomobilinin kontrolünü kaybetti.
Yoldan çıkan ve çok sayıda takla atan araçtan ağır yaralanan Çetinalp, Gümüşhane Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Trabzon KTÜ Farabi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı.
16 Ekim Dünya Anestezi Gününde ağır bir kaza geçiren Anastezi Teknikeri Çetinalp’in sağlık durumunu ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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