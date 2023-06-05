Çevre Haftası’nda depremden etkilenen vatandaşlar anısına Harşit Çayı’na çelenk bırakıldı

Gümüşhane’de Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında depremden etkilenen vatandaşlar anısına Harşit Çayı’na çelenk bırakıldı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca tüm Türkiye’de ’5-9 Haziran Türkiye Çevre Haftası’ ’Temiz Deniz, Temiz Dünya’ temasıyla kutlanıyor. Bu kapsamda Gümüşhane Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Fatih Parkı’nda etkinlik düzenlendi. Etkinlikte hem Çevre Haftası kapsamında hem de depremden etkilenen vatandaşlar anısına Türkiye’nin en hızlı akan çayı olarak bilinen Harşit Çayı’na çelenk bırakıldı.

Gümüşhane’de 5-9 Haziran Türkiye Çevre Haftası kutlamaları kent merkezi ve ilçelerde hafta içerisinde yapılacak etkinliklerle devam edecek.