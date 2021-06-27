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Çağlayanbidi Şelalesi doğal güzelliği ile ilgi çekiyor

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesi sınırlarında bulunan Örümcek Ormanları’ndaki Çağlayandibi Şelalesi son yıllarda doğa severlerin ilgisini çekiyor.

GÜMÜŞHANE 27.06.2021, 13:03
Çağlayanbidi Şelalesi doğal güzelliği ile ilgi çekiyor

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesi sınırlarında bulunan Örümcek Ormanları’ndaki Çağlayandibi Şelalesi son yıllarda doğa severlerin ilgisini çekiyor.

İlçeye bağlı Yeşilköy köyü Gücükdene mevkiinde yer alan ve 2014 yılında Tabiat Parkı ilan edilen Çağlayandibi Şelalesi’ne araç yolundan 150 metrelik yürüyüş yoluyla ulaşılıyor. 15 metre yükseklikten düşen suyun oluşturduğu ambiyans ziyaretçilerine seyrine doyulmaz anlar yaşatırken, şelale Kürtün ilçe merkezine 5, Gümüşhane il merkezine ise 64 kilometre mesafede bulunuyor. Kabaktepe şehitliği, Çıkrıkdüzü, Güvende, Kazıkbeli gibi yaylaların yolu üzerinde yer alan şelale özellikle yaz aylarında yoğun ilgi görüyor.
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