Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş Gümüşhane’de

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bir dizi ziyaret gerçekleştirmek için Gümüşhane’ye geldi. Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak Gümüşhane Belediyesinin projelerine destek vererek Gümüşhane’de iz bırakmak istediklerini söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri, dernek başkanları ve basın mensuplarından oluşan 30 kişilik heyet, 2 gece 3 günlük Bayburt-Gümüşhane gezisi çerçevesinde Gümüşhane’ye geldi. Gümüşhane’de ilk olarak Sema Doğan Yaşam Alanı’nda kahvaltı programında bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve beraberindeki heyet program çerçevesinde AK Parti Gümüşhane İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada AK Parti İl Başkanı Av. Celalettin Köse ve partililerle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, daha sonra Gümüşhane Valiliğine giderek Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek’i makamında ziyaret etti.

Gümüşhane Valiliğindeki ziyaretin ardından Gümüşhane Belediyesine geçildi. Burada Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen tarafından heyete Gümüşhane Belediyesi tarafından yapılan ve yapımı devam eden çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

“Bursa’mızın burada bir adı olsun bir izi olsun istiyoruz”

Alinur Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak Gümüşhane Belediyesine ait bir projenin belirlenerek destek verileceğini ve Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak Gümüşhane’de iz bırakmak istediklerini söyledi. Başkan Aktaş, “Bursa’dan meclis üyelerimizle, dernek başkanlarımızla, basın mensubu arkadaşlarımızla yaklaşık 30 kişilik bir heyetle 2 gece 3 günlük Bayburt ve Gümüşhane gezisi düzenledik. Bursa malumunuz ülkemizin önemli bir şehri ve tabi beraberinde Osmanlı devletini kuran bir şehir. Kadim medeniyetimizin ilk başkenti. Bursa’da farklı şehirlerden iş için, aş için göç etmiş insanlarımız var. Gümüşhaneliler de bu renkli çiçek bahçesinin en önemli renklerinden bir tanesi. Aslında bu noktada dost ve kardeş olan iki şehri de buluşturmuş olduk. Yapılan çalışmaları yerinde gördük, esnaf ziyaretleri yaptık. Beraber bir tecrübe paylaşımı yaptık. Muhakkak suretle Bursa’mızın burada bir adı olsun bir izi olsun düşüncemiz var. Bu manada Gümüşhaneli hemşehrilerimiz de Bursa’dan memleketlerine geldiklerinde şehrin adını görüp kıvanç duyacakları bir noktada olsun istiyoruz. Bununla birlikte detayları da kıymetli başkanımızla netleştireceğiz” dedi.

Gümüşhane Belediyesindeki program karşılıklı hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.