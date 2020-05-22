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Bölgenin en büyük çilek bahçesi Gümüşhane’de kuruldu

GÜMÜŞHANE’NİN KÖSE İLÇESİNDE DOKAP DESTEKLERİYLE 2 STADYUM BÜYÜKLÜĞÜNDE BÖLGENİN EN BÜYÜK ÇİLEK BAHÇESİ TESİS EDİLDİ.

Bölgenin en büyük çilek bahçesi Gümüşhane’de kuruldu

GÜMÜŞHANE’NİN KÖSE İLÇESİNDE DOKAP DESTEKLERİYLE 2 STADYUM BÜYÜKLÜĞÜNDE BÖLGENİN EN BÜYÜK ÇİLEK BAHÇESİ TESİS EDİLDİ.

22 Mayıs 2020 Cuma 14:24
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Bölgenin en büyük çilek bahçesi Gümüşhane’de kuruldu

Gümüşhane’nin Köse ilçesinde DOKAP destekleriyle 2 stadyum büyüklüğünde bölgenin en büyük çilek bahçesi tesis edildi.

Gümüşhane Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından alternatif ürün olarak il merkezi ve ilçelerdeki çiftçilere 326 bin adet sertifikalı Albion çeşidi çilek fidesi dağıtıldı. Dağıtılan çileklerin 66 dekar alanda dikimi yapılarak yıllık 2 milyon lira gelir elde edilmesi hedefleniyor.

Çilek Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) kaynaklarıyla alınan 326 bin adet sertifikalı Albion çilek fidesi tarım girişimcisi çiftçilere dağıtılarak damla sulama sistemi kurulu malçlanmış modern kapama bahçeler tesis edildi.

Çilek fidelerinin dağıtımını gerçekleştirdikten sonra Köse ilçesine bağlı Gökçe köyünde 16 dönüm alanda yeni kurulan ve bölgenin en büyük çilek bahçesinde dikim yapan üreticileri ziyaret eden Gümüşhane Tarım ve Orman İl Müdürü Edip Birşen, 326 bin çilek fidesini toprakla buluşturduklarını, Gümüşhane’nin tarımsal hasılasına yaklaşık 2 milyon TL katkısının olmasını beklediklerini söyledi.

Amaçlarını çiftçilere her zaman her şartta destek olmak olarak açıklayan Birşen, “İlimizde çilek tarımını geliştirmek amacı ile uygulamaya koyduğumuz Çilek Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi kapsamında başlattığımız proje ile çiftçilerimiz tarafından da benimsenerek önemli bir tarımsal faaliyete dönen çilek yetiştiriciliği için 2020 yılı üretim sezonunda Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) desteği ile Gümüşhane Merkezde 11 dekar, Köse’de 19 dekar, Torul’da 14 dekar, Kürtün’de 10 dekar, Kelkit’te 8 dekar ve Şiran’da 4 dekar olmak üzere toplam 66 dekar alanda 58 üreticiye 326 bin adet sertifikalı Albion çeşidi çilek fidesi ile malç naylonu ve damlama sulama sistemi malzemelerinin dağıtımını yaptık. İlimizin coğrafyası ve iklimi çilek yetiştiriciliği için çok uygun. Ayrıca çilek üreticilerimiz için gelir getirici ve karlı bir ürün” dedi.

Çileğin farklı aroması, yüksek şeker oranı ve uzun raf ömrü ile Gümüşhane için ideal bir ürün olduğunu gördüklerini dile getiren Birşen, “Bunun devamında da İl Müdürlüğü olarak çiftçilerimize yetiştiricilik konularında, damla sulama sistemi, malçlama ve diğer teknik konularda ciddi eğitimler verilerek teknik destek sağladık. Teknik elemanlarımızın işin başından sonuna kadar işin içinde bulunmak suretiyle hem malçlama kısmını, naylon çekimini, naylon altında sulama sistemi döşenmesi ve fidelerin dikimi olmak üzere tüm safhalarında teknik personellerimizin düzenli olarak tarlalarda kontrol yaparak üreticilere destek verildi. Çilek yetiştiriciliği Gümüşhane’de giderek yaygınlaşıyor ve ciddi derecede katma değer oluşturuyor. İlimizin iklim ve toprak yapısına uyumlu olan çilek yetiştiriciliği geliştirilerek alternatif ürün arayışı olan çiftçilerimize yeni geçim kaynağı ve istihdam alanları oluşturulacak. Amacımız önümüzdeki yıllarda da Gümüşhane’de alternatif ürün olarak çilek yetiştiriciliğini yaygınlaştırmaktır” diye konuştu.

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