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Bilardo şampiyonasında oğul babaya rakip oldu

Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanlığının 2021 yılı faaliyet programında yer alan 3 Bant Bilardo İl Şampiyonası 20 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

GÜMÜŞHANE 20.09.2021, 11:33
Bilardo şampiyonasında oğul babaya rakip oldu

Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanlığının 2021 yılı faaliyet programında yer alan 3 Bant Bilardo İl Şampiyonası 20 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Gümüşhane Gençlik Merkezi Bilardo Salonunda pandemi kurallarına uygun bir şekilde düzenlenen ve 6 gün süren turnuva sonucunda spor müsabakalarında nadir görülen baba ve oğul arasında geçen final müsabakasıyla gülen taraf oğul Hayrettin Kaan Ermiş olurken, ikinci Eyyüp Ermiş, üçüncü Ümit Yayla oldu.

Dereceye giren sporcular Ekim ayı içerisinde yapılacak olan Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonasında Gümüşhane’yi temsil edecek.

Gümüşhane Bilardo İl Temsilci Davut Altuntaş yaptığı açıklamada “6 gün süren keyifli maçlarla birlikte şampiyonamız son buldu. Katılan sporcularımıza teşekkür eder, Ekim ayı içerisinde ilimizi temsil edecek sporculara başarılar dilerim” dedi.

Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ise 3 Bant Bilardo İl Şampiyonasına katılan tüm sporcu ve hakemlere teşekkür etti.

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