Başkan Çimen su sorunuyla ilgili son durumu açıkladı

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, geçtiğimiz günlerde kent merkezinde yaşanan su sıkıntısının giderildiğini ve 5 gecedir suların kesilmediğini söyledi.

Makamında gazetecilerle toplantı yapan Başkan Çimen, hem 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü hem de gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kendisinin de doğum günü olması nedeniyle toplantı öncesinde Belediye personeli Başkan Çimen’e pasta keserek doğum gününü kutladığı toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Kubilay Bozalan ve Su ve Kanalizasyon İşleri müdürü Arife Eleman da katıldı.

“Günlük 20 bin metreküp suya ihtiyacımız var”

Yaşanan su sorununun yalnızca Gümüşhane’ye has bir durum olmadığını, küresel bir sorun olduğunu ifade eden Başkan Çimen, “Su sorununu son günlerde birlikte yaşıyoruz. Bu sadece bizde değil küresel bir sorun. İklim değişikliği nedeniyle şehirdeki su kaynaklarında önemli derecede azalmalar meydana geldi. Yer altı suları azalınca bu noktaya geldik. Allah’ın işine de karışılmaz. Gümüşhane nüfusu 50 binin üzerinde günlük 20 bin metreküp, saniyede 250 metreküp su ihtiyacı var. Yaz aylarında karşılıyoruz ama kış aylarında sorun yaşıyoruz” dedi.

“5 gecedir sularımız akıyor, kesinti yapmıyoruz”

Kentin içme suyunun Bağlarbaşı ve diğer bölgelerdeki 9 keson kuyu ve 1 kaynak suyuyla karşılandığını dile getiren Başkan Çimen, “Bu durum bir önceki yılın yağışlarının az olmasından kaynaklanmaktadır. 16 depomuz var. 150 bin metre uzunluğunda şebekemiz var şehir içinde. 2014’te 14 bin su abonesi varken 2022 yılında 17 bini geçti. Vatandaşlarımızı mağdur etmek istemiyoruz ama zorunlu olarak geceleri suları kesmek zorunda kalıyoruz. 5 gecedir sularımız akıyor, kesinti yapmıyoruz” diye konuştu.

Göreve gelir gelmez bu konuyla ilgili çeşitli önlemler aldıklarını, yüksek kapasiteli 5 yeni su deposunu 2015 yılında yaptıklarını hatırlatan Çimen, su sorununu çözecek olan Bahçecik Barajıyla ilgili ise şu bilgileri verdi: “Bahçecik barajı 2017 yılında başladı ve şuanda tamamlandı. 5 su deposunu baraja entegre olacak şekilde planladık. Bahçecik barajıyla su toplamaya başlayacağız. 2 yıldır eşzamanlı olarak isale ve arıtma tesisi için proje çalışması yapıldı, 200 milyon liralık ihalesi yapıldı ve sözleşmesi imzalandı. Bahar aylarında yüklenici firma yaklaşık 30 km’lik isale hattı ve arıtmasını yapmaya başlayacak. 1-1,5 yıl içinde hattı tamamlayıp Karaer mahallesinde 15 binlik bir depo yapacağız ki bir sıkıntı halinde en az 1 gün yetsin. Devletimizin bize sağladığı 300 milyonluk bahçecik barajı 200 milyonluk isale ve arıtma tesisi ve yaklaşık 500 milyonluk bir yatırım planladık. Son noktaya geldik. Biz bu şehrin en az 50 yıllık su sorununu ortadan kaldırmak için çabaladık ve sonucuna getirdik.”

“Bahçecik Barajından 2023 yılının ortalarında suyu arıtılmış şekilde hep birlikte içeceğiz”

Doğada yer altı su kaynaklarının ciddi oranda azaldığını ve Türkiye’nin her yerinde benzer sorunlar olduğunu ifade eden Başkan Çimen, “Köylere bile yaz boyunca su göndermek durumunda kaldık. Su hatlarımızın bir kısmı eskidi. Tüm anonslarda halkımızı kandırmadık. Vatandaşımızı doğru bilgilendirdik. Şehir şebekesinin eski olması arızaların en büyük nedeni. Bunun adı açıksa bu işi sabote etmektir. Şuanda su da sorunumuz yok. O gelenlerden bir teşekkür beklerdik. Körü körüne eleştiri yapmanın anlamı yok. Şehrimiz ve vatandaşlarımız için bundan sonra da çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bahçecik barajını 2050 yılına kadar su ihtiyacımızı karşılayacak. Barajın toplam hacmi 4,1 milyon metreküp. Gövde yüksekliği 71 metre. 210 bin metreküp beton imalatı yapıldı. İçme suyu arıtma tesisi de günde 25 bin metreküptür. Yapım hazırlıkları devam ediyor. 2023 yılının ortalarında suyu arıtılmış şekilde hep birlikte içeceğiz” dedi.