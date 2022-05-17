Baharla birlikte doğaya akın ettiler

Uzun süren kış mevsiminin ardından Gümüşhaneli dağcılar 93 kişilik rekor katılımla bahar ayının ilk doğa yürüyüşünü gerçekleştirdi.

Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (GÜDAK) üyesi sporcular kış mevsimini kayak sporu yaparak geçirdikten sonra bahar ayının kendini göstermesi ve doğanın yeniden canlanmasıyla birlikte ilk doğa yürüyüşünü kentin ikinci göller bölgesi olarak adlandırılan Dipsiz Göl ve Aygır Göl mevkiine gerçekleştirdi.

Üniversite TEMA ekibinin de destek verdiği yürüyüşe toplam 93 sporcu katılırken etrafı halı gibi kaplayan yemyeşil coğrafyada rengarenk çiçeklerin içerisinde gerçekleştirilen yürüyüş Gözeler köyü yaylasından başladı. İlk olarak Aygır Göle ardından da Dipsiz Göle ulaşan sporcular aynı rotadan geriye dönerek 14 kilometrelik parkuru 6 saatte tamamladı.

Mantar mevsimi olması nedeniyle bol bol mantar toplayan sporcular Artabel Gölleri Tabiat Parkından sonra Gümüşhane’nin ikinci göller bölgesi olarak kabul edilen ve çok sayıda gölü bünyesinde barındıran Dörtkonak köyü sınırları içerisindeki Dipsiz Göl ve etrafındaki göllerde bol bol fotoğraf çektirdi.

12 Mayıs Hemşireler Günü ve 12-18 Mayıs Hemşireler Haftasına adanan yürüyüşe katılan sporculardan Dr. Öğretim Üyesi Fatma Cebeci, “Hemşireler günü sebebiyle GÜDAK ekibiyle doğa yürüyüşü gerçekleştirdik. Mesleğini özveriyle yapan, şefkat ve hoşgörünün sembolü olan hemşirelerimizin Hemşireler Günü kutlu olsun diyorum” dedi.

Etkinliğe katılan Gümüşhane Üniversitesi Genç TEMA Kulüp Başkan Yardımcısı Ejder Çoban ise “Genç TEMA ekibi olarak GÜDAK tarafından düzenlenen programa katıldık. Aygır Göl, Dipsiz Göl ve Tembeda yaylasını ziyaret etti. 60 gönüllümüzle kendimizi doğaya teslim ettik. Bu sırada GÜDAK ekibinden doğaya dair, bitki örtüsüyle ilgili güzel bilgiler edindik. Yeni arkadaşlar edinme ve Gümüşhane’nin endemik bitkilerinin yakından görme fırsatını yakaladık. Doğaseverler ve TEMA gönüllüleri olarak doğayı koruyup umut yeşertmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut ise yoğun kar yağışıyla geçen kış mevsimi nedeniyle yürüyüş programlarını uzun bir süre yapmayıp daha çok kayak sporu yaptıklarını belirterek, “Baharın ilk yürüyüşünü 93 kişilik bir ekiple Tembeda yaylası Aygır göl ve Dipsiz Göl güzergahına gerçekleştirdik. Mantar yönünden zengin olan bölgede yürüyüşe katılanlar mantar toplamayı da ihmal etmedi. 12 Mayıs Hemşireler Günü ve haftası dolayısıyla hemşirelerimiz ve sağlık çalışanlarımıza adadığımız yürüyüşümüz bulutu bir havada olması nedeniyle rahat geçti. Toplam 14 kilometrelik parkuru 6 saatte tamamladık. Üniversite TEMA grubunun yürüyüşümüze katılması da etkinliğimize ayrı bir renk kattı” diye konuştu.