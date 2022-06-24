“Anadoluyuz biz” projesi çerçevesinde Batmanlı gençler Gümüşhane’yi ziyaret etti

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, “Anadoluyuz Biz” projesi çerçevesinde Gümüşhane’ye gelen Batmanlı gençlerle bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlerin tarihi ve kültürel mirasları tanımaları ve gönüllülük bilincini özendirici faaliyetlere katılmaları amacıyla gerçekleştirilen “Anadoluyuz biz” projesi çerçevesinde Batman’dan gelen 17-23 yaş arası 40 genç Gümüşhane’yi ziyaret etti. Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen program çerçevesinde Batmanlı gençler Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek ile Valilik Toplantı Salonunda bir araya geldi. Gençlerle sohbet eden Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, bu tür projelerin muhabbeti, dostlukları ve sevgiyi artırdığını söyledi.

“Milletin evlatlarının kardeşliği sevgisi burada”

Batmanlı gençlerin Gümüşhane’yi ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getiren Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, “İnsanlar tanıdıkça birbirini muhabbetini arttırıyor, dostluklarını geliştiriyor, sevgisini muhabbetini geliştiriyor. Geçen gün burada yağmur dolayısıyla bir afet gerçekleşti, tam şehrin merkezinde Gümüşhaneli bir kız çocuğumuz bir su çukuruna düştü. Çocuğumuz boğulmak üzereyken sizin gibi pırıl pırıl 3 gencimiz o kızın çırpınışını görünce kendilerini o çukura atıp kızımızı kurtardılar. O gençlerden biri Diyarbakırlı, biri Şanlıurfalı bir diğeri de Trabzonlu. O gün onları misafir ettiğimizde bu milletin büyüklüğü burada dedim. Milletin evlatlarının kardeşliği sevgisi burada dedim. Hepiniz bu memlekete şeref verdiniz hoş geldiniz" dedi.