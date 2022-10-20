Akşener ve İmamoğlu Mustafa Canlı adına yapılan okulun açılışını gerçekleştirdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden İSTAÇ eski Genel Müdürü Mustafa Canlı adına Gümüşhane’de İBB tarafından yaptırılan Bilim ve Sanat Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi.

İSTAÇ A.Ş. Genel Müdürü iken 26 Eylül 2020’de yakalandığı Covid-19 hastalığı nedeniyle vefat eden Mustafa Canlı’nın adının yaşatılması için İBB tarafından yaptırılan Mustafa Canlı Bilim ve Sanat Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi.

İBB tarafından Hasanbey Mahallesi’nde önceki yıllarda kız yetiştirme yurdu, Fen Lisesi ve Turizm Lisesi olarak kullanıldıktan sonra yıkım kararı verilen binanın yerine yapılan, Gümüşhane tarihi evleri mimarisi referans alınarak projelendirilen ve toplam 2 bin 340 metrekare alan üzerine içerisinde 5 derslik, 11 atölye, sosyal alan, konferans salonu ve gözlemevi ile 4 katlı olarak inşa edilen Mustafa Canlı Bilim ve Sanat Merkezi’nin açılışına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı.

Gümüşhaneli vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği açılışta Mustafa Canlı’nın oğlu Emre Canlı, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun konuşmalarının ardından kurdele kesilerek Mustafa Canlı Bilim ve Sanat Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi. Davetliler okulu gezerek yetkililerden bilgi aldı.