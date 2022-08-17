AFAD Simülasyon Tırı Gümüşhane’de

Gümüşhane Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü tarafından simülasyon tırında vatandaşlara uygulamalı olarak deprem eğitimi verildi.

15 Temmuz Zafer Meydanı’nda konuşlanan AFAD Simülasyon Tırı’nda vatandaşlara AFAD Gümüşhane İl Müdürlüğü personelleri tarafından uygulamalı olarak deprem anı ve deprem sonrası alınması gereken önlemlerle ilgili bilgiler verildi.

AFAD görevlileri tarafından katılımcılara iş yerlerinde, okulda veya evlerinde olası bir deprem anında elleri başının üzerinde güvenli bir pozisyonda saklanması gerektiği anlatılarak deprem sonrası ise tehlike arz eden elektrik şartelleri, su ve doğalgaz vanalarının güvenli bir şekilde kapatılması uyarısında bulunuldu. AFAD görevlileri tarafından deprem anını canlı olarak yaşayıp deprem anı ve sonrasında alınması gereken önlemler konusunda uygulamalı olarak eğitim verildi.

Türkiye’de yaşanmış büyük depremlerin şiddetinde sarsıntıların canlandırıldığı simülasyon deneyiminin ardından katılımcılara deprem anı ve sonrasında alınması gereken önlemlerin bulunduğu broşürler ve çocuklara da boyama kitabı dağıtıldı.