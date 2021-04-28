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40 yaşındaki epilepsi hastası evinde ölü bulundu

Gümüşhane’de 40 yaşındaki epilepsi hastası Mansur Dalma, sabah saatlerinde evinde ölü bulundu.

GÜMÜŞHANE 28.04.2021, 14:04
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40 yaşındaki epilepsi hastası evinde ölü bulundu

Gümüşhane’de 40 yaşındaki epilepsi hastası Mansur Dalma, sabah saatlerinde evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre Gümüşhane Belediyesinde görevli Mansur Dalma’nın (40) Özcan Mahallesi, Şehit İlyas Boz Sokak’taki evinden işe gitmediğini farkeden eşi ve çocukları yatağında hareketsiz durduğunu görünce 112 Acil Servis ve Polis ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri epilepsi hastası olan Dalma’nın hayatını kaybettiğini belirlerken, ölümünün de epilepsi nöbeti sonucu gerçekleştiği değerlendiriliyor.

Dalma’nın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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